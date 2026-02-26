El líder republicano del Senado de EE.UU. declara su apoyo a un cambio de régimen en Irán

2 minutos

Washington, 26 feb (EFE).- El líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune, declaró este jueves que apoya un nuevo liderazgo y un cambio de régimen en Irán si Estados Unidos lleva a cabo ataques militares contra el país.

«Si se va a tomar alguna medida, creo que se busca lograr un resultado que realmente genere el cambio transformador que deseamos en la región», declaró a la prensa.

Estas declaraciones llegan en un momento en que Estados Unidos tiene el mayor despliegue militar en Oriente Medio desde la guerra de Irak en 2003, con la presencia de dos portaaviones, el USS Abraham Lincoln y el USS Gerald R. Ford.

Además, estamos dentro del plazo de diez días que dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para alcanzar un acuerdo o iniciar un ataque y que hizo público en la sesión inaugural de la Junta de la Paz el pasado 19 de febrero en Washington.

Trump aseguró sobre Irán durante el discurso sobre el estado de la Unión este mismo martes que, aunque «mi preferencia es resolver este problema mediante la diplomacia, nunca permitiré que el principal patrocinador del terrorismo del mundo, que lo es, con diferencia, tenga un arma nuclear».

Al tiempo que las conversaciones entre las delegaciones estadounidenses e iraníes se mantienen abiertas para intentar alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear, en Estados Unidos se ha abierto un debate político sobre la necesidad de que el Congreso autorice cualquier tipo de intervención.

Mientras asesores de la Casa Blanca sostienen que si hay una amenaza inminente, el presidente podría ordenar una operación, varios representantes impulsan un resolución en el Capitolio para dejar claro que Trump debe obtener aprobación del Congreso antes de iniciar cualquier ataque contra Irán. FE

acd/er