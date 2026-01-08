El líder separatista de Yemen huyó a Emiratos Árabes, asegura coalición saudita

2 minutos

El líder separatista yemení Aidaros Alzubidi huyó a Emiratos Árabes Unidos tras intentar en las últimas semanas apoderarse de amplias zonas del sur del país, informó este jueves una coalición liderada por Arabia Saudita.

Alzubidi fue acusado de alta traición y destituido del órgano presidencial del país el miércoles, al tiempo que la coalición bombardeó su provincia natal después de que no asistiera a unas conversaciones convocadas en Riad.

Los independentistas yemeníes, respaldados por Emiratos Árabes, sorprendieron a inicios de enero con el anuncio de una transición de dos años hacia la creación de un Estado autónomo en el sur del país.

Esas pretensiones supusieron un giro en este complejo conflicto que opone en el país más pobre de la península arábiga al gobierno reconocido por la comunidad internacional y a los rebeldes hutíes respaldados por Irán.

Riad y Abu Dabi, vecinos y aliados tradicionales aunque cada vez más distantes, se oponen a esos rebeldes, pero respaldan facciones distintas dentro del gobierno yemení.

«Información fiable indica que Aidaros Alzubidi y otros han escapado en plena noche», dijo un comunicado de la coalición saudita, en el que se detalla un viaje en barco y avión desde Adén a Abu Dabi pasando por Somalilandia y Somalia.

El líder del Consejo de Transición del Sur (STC), respaldado por los Emiratos Árabes Unidos, zarpó de Adén hacia Berbera, en Somalilandia, una región separatista del Cuerno de África, después de la medianoche del miércoles, según la misma fuente.

A continuación voló en un avión Ilyushin de fabricación rusa a Mogadiscio «bajo la supervisión de oficiales de Emiratos Árabes Unidos», antes de continuar hacia un aeropuerto militar en Abu Dabi, donde llegó el miércoles por la noche, añadió.

