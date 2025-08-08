The Swiss voice in the world since 1935

El líder serbobosnio Dodik pide la suspensión de su condena a prisión e inhabilitación

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Belgrado, 8 ago (EFE).- El presidente de la República Srpska, el secesionista y prorruso Milorad Dodik, ha pedido la suspensión provisional de la ejecución de su condena a un año de prisión y seis de inhabilitación política por no acatar las decisiones del alto representante internacional para Bosnia-Herzegovina.

Así lo informó este viernes el Tribunal Constitucional de Bosnia-Herzegovina a la agencia bosnia Fena.

Esa corte precisó que recibió la correspondiente solicitud de los abogados del líder serbobosnio que fue condenado en firme hace una semana y que se pronunciará sobre la misma en un futuro cercano.

Dodik había solicitado previamente la conmutación de su pena de un año de prisión por una multa, algo previsto por la legislación bosnia.

El pasado día 1, el Tribunal de Apelación de Bosnia-Herzegovina confirmó en segunda y definitiva instancia la condena que le había sido dictada a Dodik en febrero, tras lo cual la Comisión Electoral Central del país le revocó su mandanto presidencial, una medida en línea con la inhabilitación para ejercer cargos políticos que le impusieron los jueces.

El líder serbobosnio puede aún apelar la decisión de la Comisión Electoral.

Si finalmente se confirma la revocación de su mandato, Dodik tiene que abandonar el cargo y en la República Srpska deben convocarse nuevas elecciones presidenciales en un plazo de 90 días.

La República Srpska es el ente serbobosnio de Bosnia-Herzegovina, que junto al de musulmanes y croatas conforman este Estado federal balcánico, como quedó establecido en el Acuerdo de Paz de Dayton, que en 1995 puso fin a la guerra de Bosnia (1992-1995).

Dodik, un separatista y aliado de Rusia desde hace años, defiende la secesión ilegal de la República Srpska y su anexión a la vecina Serbia.

Ni él ni su partido aceptan la sentencia de los jueces. EFE

bd/wr/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
8 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR