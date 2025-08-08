El líder serbobosnio Dodik pide la suspensión de su condena a prisión e inhabilitación

2 minutos

Belgrado, 8 ago (EFE).- El presidente de la República Srpska, el secesionista y prorruso Milorad Dodik, ha pedido la suspensión provisional de la ejecución de su condena a un año de prisión y seis de inhabilitación política por no acatar las decisiones del alto representante internacional para Bosnia-Herzegovina.

Así lo informó este viernes el Tribunal Constitucional de Bosnia-Herzegovina a la agencia bosnia Fena.

Esa corte precisó que recibió la correspondiente solicitud de los abogados del líder serbobosnio que fue condenado en firme hace una semana y que se pronunciará sobre la misma en un futuro cercano.

Dodik había solicitado previamente la conmutación de su pena de un año de prisión por una multa, algo previsto por la legislación bosnia.

El pasado día 1, el Tribunal de Apelación de Bosnia-Herzegovina confirmó en segunda y definitiva instancia la condena que le había sido dictada a Dodik en febrero, tras lo cual la Comisión Electoral Central del país le revocó su mandanto presidencial, una medida en línea con la inhabilitación para ejercer cargos políticos que le impusieron los jueces.

El líder serbobosnio puede aún apelar la decisión de la Comisión Electoral.

Si finalmente se confirma la revocación de su mandato, Dodik tiene que abandonar el cargo y en la República Srpska deben convocarse nuevas elecciones presidenciales en un plazo de 90 días.

La República Srpska es el ente serbobosnio de Bosnia-Herzegovina, que junto al de musulmanes y croatas conforman este Estado federal balcánico, como quedó establecido en el Acuerdo de Paz de Dayton, que en 1995 puso fin a la guerra de Bosnia (1992-1995).

Dodik, un separatista y aliado de Rusia desde hace años, defiende la secesión ilegal de la República Srpska y su anexión a la vecina Serbia.

Ni él ni su partido aceptan la sentencia de los jueces. EFE

