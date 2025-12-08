El líder socialista francés da oxígeno al Gobierno apoyando las cuentas sociales

París, 8 dic (EFE).- El líder de los socialistas franceses, Olivier Faure, anunció este lunes que apoyará los presupuestos de la Seguridad Social, una bocanada de oxígeno para el Gobierno del ‘macronista’ Sébastian Lecornu, a un día de la votación crucial para la supervivencia de su Ejecutivo.

El Gobierno no tiene garantizado sacar adelante este martes las cuentas de la Seguridad Social, que no cuentan con el respaldo de todos los componentes de la coalición ‘macronista’ ni de la derecha moderada.

A ellos se suman el rechazo de la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon y de la ultra derecha de Marine Le Pen, lo que augura un resultado muy ajustado.

Pero el apoyo de los socialistas, que cuentan con 66 diputados en la Asamblea Nacional, puede ser clave en una votación que puede allanar el camino a la adopción de los presupuestos generales del Estado para 2026.

En declaraciones a la televisión BFMTV, Faure aseguró que votará a favor de los presupuestos de la Seguridad Social «por responsabilidad» y tras haber «arrancado importantes concesiones» en la negociación parlamentaria.

«Este proyecto es el fruto de un compromiso. No es nuestro presupuesto, pero tampoco el de Lecornu, es el que ha parido el Parlamento», dijo Faure, que recordó que ningún bloque cuenta con mayoría absoluta en la cámara baja.

Entre las concesiones logradas enumeró la suspensión de la reforma de las pensiones, el incremento del presupuesto para sanidad y la mejora de la protección social.

«Si no hay presupuesto, todas estas conquistas se perderían», dijo el líder socialista, que aseguró que pese a este voto favorable sigue estando en la oposición a un Gobierno que tildó de «derechas».

Faure criticó a los líderes centristas que han anunciado que no apoyarán las cuentas, como el ex primer ministro Édouard Philippe, a quien calificó de «ingeniero del caos», o al líder de la derecha moderada Bruno Retailleau, que dijo que «a fuerza de imitar a la extrema derecha será fagocitada por ella».

El primero cuenta con 31 diputados en la Asamblea, mientras que el segundo tiene 77, a quienes dijo que dará libertad para votar en contra o abstenerse.

Persiste la duda sobre si todos los diputados socialistas, que acudieron a las legislativas del año pasado aliados con LFI, ecologistas y comunistas, seguirán la consigna de su primer secretario, quien se limitó a decir que, al menos, lo hará «una gran mayoría de ellos».

El Gobierno trata ahora de atraer también el voto de los 38 diputados ecologistas, que han exigido la inclusión de una enmienda para garantizar un incremento de la financiación de los hospitales públicos, a la que el Ejecutivo no se opone. EFE

