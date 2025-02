El líder supremo de Irán afirma que negociar con EEUU no es inteligente ni sabio

Teherán, 7 feb (EFE).- El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó este viernes que mantener conversaciones con Estados Unidos “no es sabio, no es inteligente y no es honorable”, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, abriese la puerta a una posible negociación entre los dos países.

“No se debe negociar con un gobierno así (EE.UU.), negociar no es sabio, no es inteligente y no es honorable”, dijo la máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica de Irán, en un encuentro con militares en Teherán, informó la agencia estatal IRNA.

Jameneí recordó que “Irán negoció con EE.UU hace años, se alcanzó un acuerdo, pero los americanos lo rompieron”, en referencia al pacto nuclear de 2015 que Trump abandonó en 2018 para reimponer sanciones económicas de nuevo sobre el país persa.

El religioso aseguró que en el acuerdo de 2015, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones, Teherán “realizó concesiones, cedió, pero no logró los resultados esperados”.

Jameneí además advirtió que “si los estadounidenses atacan la seguridad de la nación iraní, también atacaremos su seguridad sin dudarlo” en el encuentro con comandantes de la Fuerza Aérea y de la Defensa Aérea del Ejército iraní.

“Si nos amenazan, los amenazaremos. Si llevan a cabo esta amenaza, nosotros la llevaremos a cabo también”, aseguró.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el martes un memorando en el que ordenó al Tesoro y a otras agencias gubernamentales del país aplicar la máxima presión económica sobre Irán para frenar las vías que puedan conducir al país a desarrollar armas nucleares.

Además, ayer impuso nuevas sanciones al sector petrolero al apuntar contra una red internacional por facilitar el envío a China de millones de barriles de petróleo iraní por valor de cientos de millones de dólares.

A pesar de ello, el republicano afirmó el miércoles que le gustaría alcanzar un nuevo acuerdo nuclear «verificado» con Irán y llamó a comenzar a trabajar «inmediatamente» en esta dirección, al tiempo que consideró «muy exageradas» las informaciones de que él quiere reducir a añicos a la nación persa.

Irán, por su parte, afirmó que si la principal cuestión para Estados Unidos es que el país no obtenga armas nucleares, sus diferencias se pueden resolver y que “no hay ningún problema”, en respuesta a las afirmaciones del presidente estadounidense.

El presidente estadounidense ya impuso la “política de máxima presión” contra Teherán durante su primer mandato (2017-2020) y abandonó el pacto nuclear de 2015 que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones, lo que hundió la economía iraní.

Tras la salida estadounidense del acuerdo nuclear, Irán enriquece uranio muy por encima de lo permitido y ya posee 182,3 kilos enriquecido al 60 % de pureza, cercano al uso militar del 90 %, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). EFE

