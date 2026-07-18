El líder supremo de Irán amenaza con dar a EEUU una «lección inolvidable»

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El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, amenazó este sábado con infligir una «lección inolvidable» a Estados Unidos tras la reanudación de los ataques contra Irán, que, según él, demuestran que la firma de Donald Trump «no vale nada».

«Ahora que el enemigo estadounidense busca incitar a la guerra (…), debe saber que la querida nación iraní y el frente de la resistencia tienen lecciones inolvidables que ofrecerle», afirmó el ayatolá en un mensaje escrito citado por la televisión estatal.

«La violación repetida» del protocolo de acuerdo firmado entre ambos países el 17 de junio para silenciar las armas «ha demostrado una vez más a todos que la firma del presidente estadounidense no vale nada», añadió.

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