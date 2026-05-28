The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El líder supremo de Irán llama a la unidad nacional ante las presiones de Estados Unidos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Teherán, 28 may (EFE).- El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, llamó este jueves a la unidad nacional ante los supuestos intentos de “los enemigos” de sembrar la división y fragmentación social para doblegar a la República Islámica.

“El plan y la estratagema del enemigo —tras la guerra impuesta, la presión económica, la propaganda y el asedio— consisten en sembrar la discordia y la fragmentación social con el fin de compensar sus derrotas en el campo de batalla y doblegar a la nación”, indicó Jameneí en un mensaje escrito dirigido al Parlamento iraní.

El líder religioso afirmó que “la preservación de la unidad nacional y la cohesión” es uno de los “más importantes factores de la victoria contra el gran satán”, en una referencia a Estados Unidos.

“Todos los patriotas comprometidos con la dignidad de Irán deben salvaguardar la unidad nacional, evitar que los desacuerdos se conviertan en conflicto y encarnar la cohesión en palabras y hechos”, dijo en el mensaje publicado en redes sociales.

El religioso no hizo referencia al cruce de ataques entre Irán y Estados Unidos en las últimas horas ni al proceso de negociaciones que mantienen para buscar una salida a la guerra que comenzó el 28 de febrero y cumple hoy tres meses.

Irán y Estados Unidos han intensificado en los últimos días los esfuerzos para poner fin a la guerra y negocian un acuerdo para acabar con el conflicto y reabrir el estrecho, y que dejaría para más adelante las discusiones sobre el programa nuclear iraní.

A Mojtaba Jameneí no se le ha visto en público ni en imágenes desde que fue nombrado el 8 de marzo líder supremo en sustitución de su padre, Alí Jameneí, asesinado en el primer día de guerra. EFE

jlr/ah

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR