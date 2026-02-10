El líder supremo iraní excluye a manifestantes al conceder miles de indultos

afp_tickers

1 minuto

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, concedió el martes indultos o reducciones de condena a más de 2.000 personas, informó el poder judicial, que añadió que ninguno de los implicados en las recientes protestas figura en la lista.

La decisión llega antes del aniversario de la revolución islámica, fecha que, junto con otras ocasiones importantes en Irán, tradicionalmente ha estado marcada por la aprobación de indultos similares.

«El líder de la revolución islámica aceptó la solicitud del jefe del poder judicial para indultar o reducir o conmutar las penas de 2.108 condenados», indicó el sitio internet Mizan Online del poder judicial.

Sin embargo la lista excluye a «los acusados y condenados por los recientes disturbios», señaló el medio citando al vicejefe del poder judicial, Alí Mozaffari.

Las protestas contra el aumento del costo de vida estallaron en Irán a finales de diciembre antes de transformarse en manifestaciones antigubernamentales a nivel nacional que alcanzaron su punto máximo el 8 y 9 de enero.

bur/amj/mab/erl