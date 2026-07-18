El líder supremo iraní no reaparecerá mientras haya guerra, según fuentes oficiales

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Moscú, 18 jul (EFE).- El líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, no reaparecerá en público hasta que la situación se normalice con EE.UU. e Israel, informó este sábado una fuente oficial a la agencia rusa TASS.

«Por motivos de seguridad su excelencia no reaparecerá en público próximamente. El Gobierno espera a que la situación se normalice. Entonces reaparecerá», señaló la fuente.

Añadió a TASS que Jameneí «no aparece en público debido a la guerra», durante la que fue asesinado su padre y ayatolá, Alí Jameneí, el pasado 28 de febrero.

Por ese motivo, Mojtaba ni siquiera acudió hace dos semanas a los funerales públicos de su padre, ceremonias en las que sí participaron los otros tres hijos del fallecido mandatario.

La fuente adelantó que «la primera reunión» del líder supremo de la república islámica podría ser con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, al que la fuente calificó de «amigo cercano» de Teherán.

Putin condenó en su momento el asesinato de Jameneí, al que consideraba estrecho aliado de Rusia, país que acusó esta semana a Washington de violar el memorándum suscrito en junio con Irán al reanudar los bombardeos contra territorio de la república islámica.

«Lo más importante es que esto no conducirá al arreglo y cierra la puerta que el citado memorándum pareció entreabrir», dijo Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso.EFE

mos/jgb