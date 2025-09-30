El líder surcoreano aboga por lazos en economía y seguridad con Japón al verse con Ishiba

Seúl, 30 sep (EFE).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, expresó este martes su deseo de que las relaciones con Japón se extiendan al ámbito económico y de seguridad e, incluso, al «entendimiento emocional», durante su reunión con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, en Busan.

«Espero que la cumbre de hoy sirva de pilar para construir un nuevo capítulo en las relaciones», aseguró el presidente, en declaraciones recogidas por la agencia surcoreana Yonhap.

El mandatario japonés, por su parte, confió en que ambos países cooperarán para hacer frente a desafíos comunes como el envejecimiento de la población o la baja natalidad.

Ishiba viajó este martes a Busan para una visita de dos días que será, previsiblemente, su último viaje al extranjero como mandatario, después de anunciar su dimisión a principios de septiembre.

Es la tercera reunión entre los dos líderes, en un momento de acercamiento entre los países tras décadas de roces por sus disputas históricas.

El propio Lee había mantenido una postura dura sobre los asuntos relacionados con el dominio colonial de la península coreana entre 1910 y 1945, aunque en los últimos meses ha suavizado su retórica y adoptado un enfoque más pragmático.

En agosto, el presidente surcoreano visitó Tokio para tratar de estrechar lazos y sugirió a Ishiba mantener su próxima reunión en una ciudad que no fuera Seúl.

Según Yonhap, se trata de la primera vez en 21 años que un primer ministro japonés realiza una visita oficial a una ciudad surcoreana que no sea la capital.EFE

