El líder Tijuana del mundialista Mora visita al San Luis del español Llorente

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San Luis Potosí (México), 30 jul (EFE).- Los Xolos de Tijuana del mundialista Gilberto Mora, líderes de la clasificación, visitarán este viernes al San Luis del delantero español Rafael Llorente en un partido de altas expectativas en el Apertura del fútbol mexicano.

Después de su destacada actuación con México en el Mundial, Mora reapareció el pasado viernes con los Xolos del entrenador uruguayo Sebastián Abreu y solo necesitó 45 minutos en la cancha para darle a su equipo una victoria por 1-0 sobre el León.

El joven de 17 años, calificado como la nueva joya del fútbol de su país, convirtió un penalti y su trabajo como líder del medio campo fue clave para subir a los Xolos al liderato con dos triunfos en dos salidas y seis puntos, los mismos que Cruz Azul, Atlas y Necaxa, a los que aventaja por mejor diferencia de goles.

Llorente sumó su segundo gol en dos partidos el sábado pasado para colaborar con el empate del San Luis (2-2) en el estadio de los poderosos Tigres UANL. Este viernes liderará el ataque del cuadro del entrenador Diego Mejía, que tratará de sacar ventaja de su condición de local para detener a Mora y sus compañeros.

Un poco antes, las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito, con una victoria y un revés, visitarán al Puebla y después, los Pumas UNAM, también con un triunfo y un fracaso, jugarán en el estadio del Juárez FC, con dos derrotas en dos apariciones.

El sábado, el campeón Cruz Azul recibirá a los Potros de Hierro del Atlante en un posible duelo entre guardametas colombianos. Kevin Mier defenderá el arco de los Azules ante un Atlante en el que podría debutar al tres veces mundialista David Ospina.

En otro encuentro sabatino, el venezolano Salomón Rondón, quien comparte el liderato de los goleadores con el argentino Lucas Ocampos, del Monterrey, encabezará al Pachuca en casa del León.

El Tigres, cuyo entrenador, Guido Pizarro, renunció, visitará al Querétaro, confiado en que la salida del estratega argentino no haya lastimado el ánimo del equipo, en tanto que el Atlas recibirá a Monterrey.

La tercera fecha concluirá el domingo con los duelos América-Santos Laguna y Toluca-Necaxa.

– Partidos de la tercera jornada del Apertura mexicano:

Viernes 31.07: Puebla-Guadalajara, San Luis-Tijuana y Juárez FC-Pumas UNAM.

Sábado 01:08: Querétaro-Tigres UANL, Atlas-Monterrey, León-Pachuca, Cruz Azul-Atlante.

Domingo 02.08: América-Santos Laguna y Toluca-Necaxa.EFE

gb/ism