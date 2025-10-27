El líder ultraderechista español Abascal felicita a Milei por su «rotunda» victoria

1 minuto

Madrid, 27 oct (EFE).- El líder español de extrema derecha Santiago Abascal felicitó hoy al presidente de Argentina, Javier Milei, por la victoria «histórica y rotunda» de su partido en las elecciones legislativas de este domingo.

Es un triunfo que demuestra «el amplio respaldo del pueblo argentino» a las políticas de Milei frente al «globalismo, la mentira y la izquierda criminal», según escribió el político español en la red X.

Abascal es presidente del partido Vox, tercera fuerza parlamentaria española, y amigo personal del ultraliberal Milei. Ambos se han reunido varias veces y participado en actos políticos en viajes no oficiales del mandatario argentino a España.

El presidente Milei obtuvo un fuerte respaldo electoral en unos comicios legislativos que le permitieron conseguir apoyos clave en el Congreso para avanzar con sus reformas y profundizar el plan de ajuste que impulsa desde diciembre de 2023, cuando asumió la Presidencia de la República.

Su partido, La Libertad Avanza, logró más del 40 % de los votos y aumentó de manera significativa su representación parlamentaria para pasar de 37 a 93 escaños en la cámara de diputados (de un total de 257); y de 6 a 19 parlamentarios en el Senado (de un total de 72). EFE

bgo/bal/jl/lab