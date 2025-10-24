El laborismo pierde un escaño en el parlamento galés que conservaba desde 1999

2 minutos

Londres, 24 oct (EFE).- El nacionalista Plaid Cymru ha ganado un escaño en el Parlamento galés, que hasta ahora conservaba el laborismo desde 1999, lo que supone un revés para la formación de Keir Starmer.

En unos comicios reñidos, en el que los sondeos anticipaban incluso un triunfo de la formación populista de derechas Reform, Plaid Cymru ganó el escaño de la circunscripción galesa Caerphilly, que había quedado vacante tras la muerte del laborista Hefin David en agosto.

Plaid Cymru se hizo con Caerphilly al obtener el 47 % del voto, mientras que Reform quedó en segundo lugar con el 36 %, el laborismo ocupó el tercer lugar con el 11 % y los conservadores con el 2 %.

Este resultado supone un impulso para Plaid Cymru en sus esfuerzos por entrar en el gobierno autonómico galés el próximo año y supone un duro golpe para el Laborismo, que había ocupado el escaño desde la creación del Senedd (Asamblea galesa) en 1999.

El candidato ganador, Lindsay Whittle, recibió un total de 15.961 votos (47%), en unas elecciones con una participación del 50,41 %.

Rhun ap Iorwerth, líder del partido Plaid Cymru, declaró: «Esta noche, los habitantes de Caerphilly se han expresado alto y claro. Han elegido la esperanza por encima de la división» y «han respaldado la visión positiva y pro-Gales de Plaid Cymru».

Por su parte, en su discurso de victoria, Whittle rindió homenaje a Hefin David, miembro del Senedd por Caerphilly desde 2016 y fallecido en agosto, y resaltó que confía en que este sea un momento emocionante para la política en Gales», de cara a los comicios autonómicos galeses del próximo año.

La ministra principal galesa, la laborista Eluned Morgan, declaró que estas han sido «unas elecciones parciales en las circunstancias más difíciles» y admitió que «el Partido Laborista galés ha escuchado la frustración en las puertas de Caerphilly porque la necesidad de un cambio en la vida de la gente no ha sido lo suficientemente rápida. Asumimos nuestra parte de responsabilidad por este resultado.» EFE

vg/jlp