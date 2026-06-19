El laborista Andy Burnham, rival de Starmer, gana el escaño inglés de Makerfield

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Londres, 19 jun (EFE).- El alcalde de Mánchester, el laborista Andy Burnham, ha ganado el escaño de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra, lo que le permitirá desafiar el liderazgo del primer ministro británico, Keir Starmer, como ya lo ha anticipado.

Burnham recibió 24.937 votos, seguido del partido popular de derechas Reform UK, que obtuvo 15.696 papeletas, según los resultados divulgados este viernes tras esta elección parcial celebrada el jueves.

Debido al varapalo electoral que sufrieron los laboristas en las elecciones locales inglesas y autonómicas en Escocia y Gales del pasado mayo, Burnham admitió hace unos días su intención de desafiar el liderazgo del primer ministro, para lo que necesitará el apoyo de 81 diputados de su formación -el 20 % del grupo parlamentario-.

Al ser elegido diputado, Burnham tendrá que dimitir como primer edil de Mánchester. EFE

vg/seo