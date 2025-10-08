El lanzador estadounidense Barnes reforzará a las Águilas Cibaeñas dominicanas

Santo Domingo, 8 oct (EFE).- Las Águilas Cibaeñas anunciaron este miércoles la contratación del lanzador estadounidense Charlie Barnes, con experiencia de Grandes Ligas, como uno de sus refuerzos para el campeonato dominicano de béisbol profesional que comenzará el 15 de octubre.

Barnes, de 29 años, llega a la rotación del equipo amarillo con el perfil de un brazo confiable y capacidad para lanzar entradas de calidad, destacó la gerencia del conjunto en un comunicado.

El lanzador fue seleccionado por los Mellizos de Minnesota en la cuarta ronda del Sorteo de la MLB de 2017. Su debut en Grandes Ligas se produjo el 17 de julio de 2021 con ese conjunto, donde registró nueve apariciones, ocho de ellas como abridor.

Desde 2022 hasta principios de 2025, Barnes fue una «pieza clave» en la rotación del equipo Lotte Giants, en la Liga de Béisbol Profesional de Corea del Sur, añadió la información.

Durante su «exitoso» paso por Corea demostró gran durabilidad, acumulando de manera consistente más de 170 entradas lanzadas por temporada y figurando entre los líderes en victorias de la liga. Ganó 35 partidos y perdió 32, con efectividad de 3.58 y 160 ponches en 186.1 entradas.

Recientemente, Barnes regresó a los Estados Unidos al firmar un contrato de ligas menores con los Rojos de Cincinnati, siendo asignado a su filial Triple-A, los Louisville Bats.

Gian Guzmán, gerente general de las Águilas, destacó la profundidad que aporta el zurdo al conjunto con sede en Santiago (norte).

«Estamos muy emocionados con la llegada de Charlie. Su historial en Corea demuestra que es un caballo de batalla, capaz de asumir una carga de trabajo pesada y obtener resultados. Esperamos que sea un pilar en nuestra rotación», apuntó el ejecutivo.

Barnes se une a los también lanzadores estadounidenses Devin Smeltzer, Nick Burdi y Triston McKenzie, así como al nicaragüense Óscar Rayo, como parte del cuerpo de serpentineros importados del conjunto. EFE

