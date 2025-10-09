El lanzador José Berríos y su fundación instalarán un centro deportivo en Puerto Rico

San Juan, 9 oct (EFE).- El lanzador puertorriqueño José Berríos, de los Azulejos de Toronto, y su Fundación La Mákina, anunciaron este jueves la apertura a inicios del año 2026 de un centro deportivo para el desarrollo de jóvenes atletas de Puerto Rico.

El polideportivo, que se establecerá en Bayamón -municipio colindante a San Juan- incluirá tres parques de béisbol, una caja de bateo al aire libre y otra cubierta, y un gimnasio, según explicó en un comunicado Sammy Zapata, director ejecutivo de la Fundación La Mákina.

«El trabajo que hemos realizado este año es muy especial para nosotros, porque no solo nuestra organización sigue creciendo, sino también el impacto que generamos en la comunidad», afirmó Zapata.

«José, nuestro equipo y yo estamos sumamente felices con los resultados de todas las clínicas (adiestramientos) y eventos que hemos celebrado. Nuestro objetivo es brindar herramientas y orientación a cada uno de los jóvenes que impactamos», agregó.

Según se informó, a través de tres de sus principales programas, la fundación ha realizado 25 eventos desde principios de año, reafirmando su compromiso de inspirar, apoyar y transformar vidas.

Más de 1.500 jóvenes participaron en estas iniciativas desarrolladas entre febrero y julio.

Con las Clínicas Challenger, Girls At Bat y Clínicas RBI como ejes principales, la fundación recorrió diversos pueblos de la isla, entre ellos, San Juan, Cataño, Las Piedras, Barceloneta, Guayama, Ceiba, Naguabo, Santa Isabel, Mayagüez y Toa Baja. EFE

