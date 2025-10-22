El lanzamiento del satélite español ‘SpainSat NG II’ se retrasa 24 horas

Cabo Cañaveral (Estados Unidos), 22 oct (EFE).- El lanzamiento del satélite español de comunicaciones ‘SpainSat NG II’ a bordo de un cohete Falcon 9 se retrasa 24 horas por un problema en el cableado del lanzador.

La previsión ahora es que el cohete de la compañía SpaceX despegue desde Cabo Cañaveral (Estados Unidos) mañana 23 de octubre a las 21:30 hora local (1:30 GMT del día 24), han confirmado desde Hisdesat, propietaria y operadora del satélite.

El director general de la compañía, Miguel Ángel García Primo, ha localizado el problema en el ‘sistema de determinación de vuelo’ del lanzador, uno de los últimos montajes de cableado que se realizan, y que ha sido parcialmente dañado durante la instalación.

García Primo ha explicado a los periodistas que la reparación requiere unas diez horas de trabajo adicional, y se ha mostrado convencido de que, aunque es una operación compleja, mañana estará completada para ejecutar el lanzamiento con total seguridad.

Con el lanzamiento de este satélite España completará el programa ‘SpainSat NG’, un ambicioso proyecto espacial que ronda los 2.000 millones de euros y que garantizará comunicaciones ultraseguras al Gobierno español, a las Fuerzas Armadas, a países aliados y a organismos internacionales, entre ellos la OTAN y la Unión Europea.

Hasta Cabo Cañaveral se ha desplazado desde España una numerosa delegación de la que forman parte responsables del Ministerio de Defensa, representantes de las Fuerzas Armadas españolas, de la compañía Hisdesat y de las numerosas empresas del sector aeroespacial español.

En el complejo espacial estadounidense trabajan desde hace días numerosos ingenieros y técnicos de la operadora Hisdesat y de la empresa Airbus, contratista principal del programa, para ultimar los últimos test y completar las diferentes fases previas al lanzamiento y puesta en órbita del satélite, que superó todas las pruebas de vuelo, antes de ‘viajar’ a Cabo Cañaveral, en las instalaciones que Airbus tiene en la localidad francesa de Toulouse.

El satélite, que incorpora algunas de las tecnologías más avanzadas del mundo, es ‘gemelo’ del ‘SpainSat NG I’ que se lanzó el pasado 30 de enero y juntos formarán una constelación que cubrirá dos terceras partes de la superficie de la Tierra y ofrecerá servicios de comunicaciones seguras durante las próximas décadas al Gobierno, a las Fuerzas Armadas, países aliados y organismos internacionales.

Los dos satélites estarán situados para ello en posiciones geoestacionarias -a unos 36.000 kilómetros de la Tierra- para abarcar una extensa área mundial que cubrirá desde Estados Unidos y Sudamérica hasta Oriente Medio, incluyendo África y Europa y llegando hasta Singapur en el continente asiático.

Las capacidades y tecnologías que incorporan sitúan a los dos satélites españoles entre los más avanzados del mundo, y además de las pioneras antenas que han integrado están equipados con novedosos sistemas de protección frente a interferencias o ciberataques, así como refuerzos contra fenómenos nucleares a gran altitud.

Los dos satélites reemplazarán, cuando estén plenamente operativos, a otros dos satélites (el SpainSat y el XTAR-EU) que han cumplido la tarea de proporcionar comunicaciones seguras a España y varios organismos supranacionales durante casi veinte años. EFE

