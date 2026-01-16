El lanzamiento tripulado de la NASA a la Luna contará con un microsatélite argentino

Buenos Aires, 16 ene (EFE).- La misión Artemis II de la NASA, la aproximación humana más cercana a la Luna desde el fin del programa Apolo 17 de 1972, contará con el microsatélite argentino Atenea, que captará datos y validará tecnologías espaciales, según informó este viernes el presidente Javier Milei.

«El microsatélite argentino permitirá validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales, dándole información fundamental a la NASA», aseveró un comunicado oficial del presidente.

La misión Artemis II, en la que cuatro astronautas volarán alrededor de la luna sin alunizar, tiene una ventana de lanzamiento estipulada desde el 6 de febrero hasta abril.

Atenea se desplegará durante el lanzamiento de la misión y «una vez en el espacio, medirá radiación en órbitas profundas, evaluará componentes para uso espacial, captará datos GPS para órbitas de transferencia geoestacionaria, y validará enlaces de comunicación de largo alcance espacial», según explicó el comunicado.

La misión tiene como objetivo validar los sistemas de propulsión, navegación, comunicaciones y soporte vital de la nave Orión, que será durante 10 días el hogar de cuatro astronautas de Estados Unidos y Canadá, entre ellos una mujer.

Será la aproximación humana más cercana a la Luna desde la misión Apolo 17 de 1972 y su éxito será fundamental para avanzar a Artemis III, que prevé devolver astronautas a la superficie lunar.

El Gobierno argentino expresó que el hecho de que el país haya sido seleccionado para tal misión «demuestra el alto nivel de las capacidades técnicas y operativas que mantiene la República Argentina».

El microsatélite de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) fue desarrollado en conjunto con la empresa argentina VENG S.A., además del Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA).

«El desarrollo tecnológico y la investigación en asuntos estratégicos es la prioridad de la inversión en ciencia de este Gobierno, mientras se eficientizan los recursos a partir de la eliminación de gastos innecesarios en áreas sociales o politológicas», afirmó el comunicado.

El Gobierno de Milei, quien ha llevado adelante una política de severo ajuste fiscal desde el comienzo de su gestión, en diciembre de 2023, ha derogado en el Presupuesto 2026 la garantía de financiamiento al sistema nacional de ciencia y tecnología, que establecía un gasto mínimo del 0,52 % del PBI en 2026.

Según la ley aprobada el 26 de diciembre por el Congreso argentino, los gastos en ese sector caerán un 10,7 % en términos reales en 2026. EFE

