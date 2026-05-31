El legado de una médica de combate ucraniana transforma el recuerdo de los caídos

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Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 31 may (EFE).- El legado de una médica de combate ucraniana que murió en 2024 en el frente oriental de Járkov ayuda a transformar la forma en que miles de familias recuerdan a sus seres queridos fallecidos en la guerra de Rusia, al convertir el dolor en acciones positivas, incluidas benéficas.

Miles de personas vestidas con trajes tradicionales se reunieron en el museo al aire libre de arquitectura popular de Leópolis durante el Cheka Fest para conmemorar el segundo aniversario de la muerte de la paramédica de campo Irina Tsibuj, que falleció poco antes de cumplir 26 años.

El evento, al que también asistieron soldados y veteranos, combinó recuerdos personales sobre su vida y sus decisiones, reflexiones sobre la identidad de Ucrania en tiempos de guerra y un concierto con algunas de las bandas más destacadas del país, cuyos beneficios fueron destinados al apoyo del Ejército.

Decenas de personas visitaban también su tumba en el cementerio militar local, adornada con flores y otros símbolos expresión de cariño hacia ella.

Memoria activa

«Nadie nos preparó para esta guerra ni para perder a tantos jóvenes a causa de Rusia, pero estamos intentando recordarlos de una manera que eleve el espíritu», declaró a EFE Oksana Tsibuj, madre de Irina.

Con el paso del tiempo, algunos detalles, como los rasgos del rostro, se desvanecen inevitablemente de la memoria, admitió Oksana.

Sin embargo, sus valores permanecen vivos. «Recordar es actuar», dijo su madre. «Este festival es la continuación de aquello que a Irina le importaba y de lo que hablaba».

Periodista, organizadora de actividades educativas para niños, viajera apasionada y amante de las tradiciones y la música ucranianas, Tsibuj salvó a cientos de soldados heridos después de ofrecerse como voluntaria para brindar primeros auxilios durante evacuaciones peligrosas desde el frente de batalla.

También contribuyó a mejorar los procedimientos de evacuación médica.

Su familia afirma que Irina apoyó personalmente a las familias de soldados caídos y defendió desde el inicio la creación de formas significativas de honrar a los muertos en una nación conmocionada por la invasión rusa.

Uno de los rituales que promovió es el minuto de silencio nacional que se observa cada día a las 09.00 de la mañana y que se ha extendido por toda Ucrania desde su muerte.

Más allá del duelo

Durante el acto conmemorativo, el minuto de silencio en memoria de Irina dio paso a canciones, incluidas diez piezas ucranianas que ella misma había elegido y pedido a la cantante y amiga Marina Krut que interpretara.

«Ella está realmente hoy entre nosotros», dijo Krut mientras cientos de personas cantaban juntas alrededor de una gran hoguera encendida según sus deseos.

Anastasia Yagushina, de 23 años, que ayuda a soldados heridos y antiguos cautivos a readaptarse a la vida civil, conoció mejor la historia de Tsibuj después de su muerte.

La médica de combate continúa inspirándola y reuniendo a miles de personas con ideas similares que mantienen el optimismo sobre el futuro de Ucrania.

«Hay tantas muertes y la pérdida puede vivirse de muchas maneras. Este es un ejemplo de cómo puede hacerse», afirmó Yagushina a EFE después de colocar la fotografía de un amigo en un panel dedicado a soldados caídos y desaparecidos.

«Podemos llorar en sus tumbas y lo hacemos, sin duda. Pero ¿podemos hacerlo todo el tiempo? ¿Querríamos que otros se hundieran en el dolor cuando muramos? No. Queremos que nuestra memoria esté asociada a algo bueno», afirmó.

Recordar a alguien, añadió Yagushina, significa entender quién era, qué se perdió con su muerte y qué papel puede asumir uno mismo para llenar ese vacío. Para ella, eso significa dar un paso al frente como la amiga que reúne a las personas, el mismo papel que desempeñaba su amigo fallecido.

Oksana Tsibuj mencionó otro ejemplo: una velada de bachata celebrada en memoria de un soldado caído que era un apasionado bailarín. «Recordar de esta manera despierta emociones mezcladas, pero puede ser más efectivo», declaró a EFE. EFE

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