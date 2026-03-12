El legado prehispánico inspira colecciones de moda en Ecuador entre lo ancestral y moderno

Quito, 12 mar (EFE).- La concha spondylus emerge este jueves como símbolo de identidad ecuatoriana en la gala de moda ‘Qhapac Ñan-Ruta de la Spondylus’, un evento en Quito que fusiona diseño contemporáneo y patrimonio ancestral, plasmados en 70 trajes únicos, para revalorizar la identidad cultural a través de la moda actual.

Para ello, estudiantes y licenciados en Diseño de Modas del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, se inspiraron en la concha Spondylus, una preciada moneda de cambio para el comercio entre las civilizaciones prehispánicas, y en la herencia de la cultura preincaica Manteño-Huancavilca.

El rector del Yavirac, Iván Borja, explica a EFE que el spondylus -que proviene del Pacífico ecuatorial, donde fue símbolo de riqueza y espiritualidad para las culturas ancestrales- «permite visibilizar que hubo una ruta marítima y una ruta terrestre» que permitió acercamientos.

Y en el marco de los 50 años de la declaratoria de Quito como patrimonio cultural de la humanidad, por la Unesco, las diseñadoras del Yavirac han hecho «una deconstrucción» del Qhapac Ñan, la gran red de caminos del imperio inca que conectó los actuales territorios de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, para demostrar cómo la moda puede ser memoria viva y patrimonio compartido.

«El Qhapac Ñan es una red de caminos que permitió la integración de la mayoría de la América hispana, y el spondylus es uno de los patrimonios arqueológicos en la mayoría de los países de Hispanoamérica, comenzando desde México hasta Chile», comentó a EFE Iván Borja, rector del Yavirac.

Verónica Rodríguez, docente de Diseño de Modas del Yavirac, anotó que buscan que los estudiantes no solo diseñen algo contemporáneo, «sino que tengan como inspiración de nuestra propia cultura», por lo que el proceso inicia con una profunda investigación del patrimonio ancestral para que «sepan de dónde nace todo» y lo fusionen con las tendencias actuales y las necesidades del consumidor.

«Este momento, una de las tendencias más importantes es volver a nuestro pasado, conocer toda nuestra cultura», señaló a EFE al asegurar que el consumidor busca «encontrar sus raíces.»

Colecciones

Las colecciones de la gala: alta costura, prêt-à-porter, jeans wear y trajes creativos en líneas femenina, masculina e infantil, se conjugan en diseños inspirados en la spondylus, como el vestido de Paola Burbano, con vuelos que sobresalen en distintos niveles emulando las olas del mar, pero con finales rígidos que también evocan la forma de la concha marina, con pedrería para asemejar su textura irregular.

El torso del vestido color melocotón representa la ruta del Qhapac Ñan usada para intercambiar productos. Aunque el torso es rígido, distintos ángulo y curvas representan «que la vía no era totalmente recta, sino tenían caminos que, a lo largo del tiempo,» fueron modificando, explicó a EFE.

Inspirada en la «divina feminidad», la diseñadora Sara Sánchez, luce en su creación una gran estructura roja que sobresale a su espalda en representación de la concha, mientras un vestido largo color marfil, con filas de pedrería que representan la ruta de la spondylus, se desliza sin interrupción por su silueta.

«La mujer emana de la mitad de la concha en representación del nacimiento», explicó.

Luciendo un vestido largo blanco con una capa de una traslucida tela morada, Daniela Villamarín, estudiante del Yavirac, comentó a EFE que se inspiraron en las zonas costeras de la provincia de Manabí para representar los contrastes del sector en un proceso que les tomó más de cuatro meses, convirtiendo cada prenda en un puente entre lo ancestral y lo contemporáneo. EFE

