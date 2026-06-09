El legado recuperado de dos fotógrafas del anarquismo durante la Guerra Civil española

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Núria Morchón

Viena, 9 jun (EFE).- Un libro de la historiadora Almudena Rubio rescata el legado de las fotógrafas Kati Horna (1912-2000) y Margaret Michaelis (1902-1985), que inmortalizaron la revolución anarquista durante la Guerra Civil española y cuya obra permaneció desaparecida durante décadas al quedar sepultada en un archivo de Países Bajos.

El archivo fotográfico de la Oficina de Propaganda Exterior de la federación anarquista CNT-FAI, situado en el Instituto Internacional de Historia Social (IISH) de Ámsterdam, fue el punto de partida para la investigación titulada ‘Las cajas de Ámsterdam. Margaret Michaelis y Kati Horna en la Guerra Civil’.

Unas 2.300 fotografías originales y casi 6.000 negativos de celuloide y de vidrio, fueron sacados en 1939 en cajas de madera de Barcelona –para evitar que cayeran en manos del franquismo– y recuperados en la ciudad neerlandesa casi una década después.

Rubio, investigadora del IIHS, rastreó durante diez años el legado de estas dos mujeres -ambas judías y nacidas en el Imperio Austro-Húngaro- que rompieron los roles de género de su época.

«Debo admitir que encontrarme con dos mujeres fotógrafas en el archivo fue una grata sorpresa», explicó la historiadora madrileña en declaraciones a EFE al margen de un foro organizado recientemente por la Universidad de Viena sobre la fotografía durante la Guerra Civil española (1936-1939).

Michaelis, nacida en el sur de Polonia, llegó a Barcelona en 1933 y se convirtió en la fotógrafa de confianza de la CNT-FAI, mientras que Horna, oriunda de Hungría, llegó a la capital catalana en 1937, ya en plena guerra, para hacerle el relevo.

«Con su práctica fotográfica, contribuyeron de manera decisiva a configurar el imaginario visual colectivo de la lucha antifascista y en concreto del anarquismo español», explicó Rubio.

Ambas mujeres acabaron huyendo ante la persecución antisemita del nazismo: Michaelis logró escapar a Australia, donde falleció en 1985, mientras que Horna se exilió en México, donde murió en 2000.

Fotografía de la retaguardia anarquista

Mientras el legendario fotoperiodista húngaro Robert Capa y su compañera alemana Gerda Taro -considerada la primera mujer en fotografiar en un frente de guerra– documentaron la lucha republicana principalmente en el campo de batalla, Michaelis y Horna centraron su atención en la retaguardia anarquista.

Ambas dirigieron sus cámaras hacia la vida cotidiana, las mujeres trabajadoras y los niños, aunque en momentos políticos distintos: Michaelis retrató la Barcelona revolucionaria en el esplendor de la República, mientras que Horna documentó una Ciudad Condal que empezaba a derrumbarse durante la Guerra Civil.

Fotos de Horna y Michaelis aparecen juntas en la portada del número cinco de ‘Umbral’, la principal revista gráfica anarquista editada entre 1937 y 1939 en España, lo que la historiadora describió como un «diálogo» entre las dos fotógrafas.

Eso sí, según Rubio no está claro si las dos fotógrafas llegaron a conocerse personalmente.

«La llegada de Horna a Barcelona parece coincidir con el momento en el que Michaelis decidió abandonar España. Este dato es revelador: ¿Se produjo realmente un relevo entre ambas fotógrafas? ¿Llegaron a conocerse? Son preguntas que invitan a continuar investigando», señaló la historiadora.

Con su huida de Europa, la experiencia española de ambas y su obra quedaron «irremediablemente en el olvido»: «Ya en el exilio no quisieron hablar de su experiencia en la Guerra Civil. No obstante, no fue un caso excepcional, miles de personas que vivieron la guerra optaron por el silencio durante décadas».

Sin embargo, décadas más tarde Barcelona bautizó unos jardines en el barrio de Vallcarca i Els Penitents con el nombre de Michaelis, un gesto positivo pero que Rubio considera insuficiente: «Celebro absolutamente este reconocimiento institucional pero considero que queda mucho por hacer para recolocarlas en el sitio que merecen».

En cuanto a Horna, Rubio planea una gran exposición sobre su vida y su obra en España, además de una placa conmemorativa en Madrid, ciudad donde la fotógrafa también trabajó durante la Guerra Civil, concretamente en el barrio de Usera.

«Últimamente, y más aún este año, coincidiendo con el 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil, se está hablando mucho del conflicto y de memoria histórica. Creo que es un momento muy oportuno para situar a Margaret Michaelis y a Kati Horna en el lugar que les corresponde», apuntó la historiadora.

Además de ‘Las cajas de Ámsterdam’, que recoge una década de investigación, Rubio ha publicado en revistas académicas y ha colaborado en numerosas exposiciones, entre ellas ‘Frente y Retaguardia: Mujeres en la Guerra Civil’ en 2021 en el Museo Nacional Reina Sofía de Madrid. EFE

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