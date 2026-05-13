El lehendakari pide al papa que acompañe a Euskadi en el 90 aniversario de Gernika

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Ciudad del Vaticano, 13 may (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, solicitó este miércoles al papa León XIV que la Santa Sede participe en los actos conmemorativos del 90 aniversario del bombardeo de Gernika, que se conmemorará en abril de 2027.

Pradales saludó al pontífice durante la audiencia general en el Vaticano y, posteriormente, se reunió durante casi una hora con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.

«Ha sido un encuentro de un gran valor simbólico e institucional que abre la oportunidad de reforzar la relación entre Euskadi y la Santa Sede», afirmó en declaraciones a los medios tras la visita.

Durante el encuentro, el lehendakari invitó formalmente al Santo Padre a viajar al País Vasco para participar en la efeméride de 2027.

El bombardeo de la villa foral, ocurrido el 26 de abril de 1937 durante la guerra civil por parte de la aviación alemana e italiana, se convirtió en un hito de la historia contemporánea tras ser inmortalizado por Pablo Picasso como una denuncia universal contra la barbarie en el famoso cuadro ‘Guernica’.

Pradales destacó que el pontífice «conoce bien el significado de Gernika como símbolo de paz y denuncia de la guerra», y le pidió expresamente que la Santa Sede «acompañe» al pueblo vasco en la conmemoración.

En esta misma línea, el dirigente vasco expuso a Parolin el proyecto de ley de justicia restaurativa —para el acercamiento entre víctimas y victimarios del terrorismo de ETA— y el modelo vasco de acogida de migrantes.

Como obsequio institucional, el lehendakari entregó al papa el libro ‘Guernica, Pablo Picasso’, de Juan Larrea, y una interpretación moderna del cuadro realizada por José Luis Zumeta.

Asimismo, le hizo entrega de un poema de Jon Sarasua escrito en euskera y traducido al quechua, como gesto de agradecimiento por el compromiso de León XIV con las lenguas indígenas y las culturas minorizadas.

Finalmente, antes de regresar a España, Pradales tiene previsto visitar la Comunidad de Sant’Egidio, organización reconocida por su labor de mediación internacional y atención a los refugiados. EFE

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