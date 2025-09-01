El libanés Amin Maalouf gana el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025
Guadalajara (México), 1 sep (EFE).- El escritor libanés Amin Maalouf ganó el Premio FIL Literatura en Lenguas Romances 2025 por una obra “que tiene un lugar esencial en la literatura contemporánea” por «explorar las fracturas y mestizajes del mundo moderno», anunció este lunes en México Carmen Alemany, portavoz del jurado.
Alemany subrayó en conferencia de prensa en Guadalajara (México) que Maalouf, narrador y periodista nacido en Beirut (1949) y afincado en Francia, autor de novelas como ‘León el africano’ o ‘La roca de Tanios’, ha creado obras que exploran “con gran lucidez las fracturas y los mestizajes del mundo moderno” y que “exploran la memoria y el exilio, a la vez que rechazan la cerrazón nacionalista o religiosa”.
El premio está dotado con 150.000 dólares estadounidenses y será entregado el próximo 29 de noviembre durante la inauguración de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, considerada la más importante del mundo en español y que este año tendrá a Barcelona como invitada de honor. EFE
