El libanés Maalouf abre la FIL con una alerta ante el avance desmedido de la tecnología

4 minutos

Guadalajara, 29 nov (EFE).- El escritor libanés alertó este sábado en la mexicana Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), donde recibió el Premio de Literatura en Lenguas Romances 2025, que en la época actual las tecnologías y la ciencia avanzan más rápido que la moral y la forma de pensar de la humanidad.

En su discurso de recepción, el periodista y ensayista enfatizó que en los últimos años el desarrollo científico y tecnológico ha experimentado una aceleración sin precedentes, causada sobre todo por la inteligencia artificial, algo que está superando nuestras mentes.

“Vivimos una aceleración dentro de la aceleración, con transformaciones profundas que ya no ocurren cada cinco o diez años, sino cada año o incluso de un trimestre a otro. La capacidad de perfeccionamiento es asombrosa, parece no tener límites. Y nuestras mentalidades, nuestros modos de pensar, ya son totalmente incapaces de seguir ese ritmo”, subrayó.

Asimismo, Maalouf advirtió que este progreso tecnológico desmedido está llevando al mundo a una nueva carrera armamentista que pone al alcance de los países instrumentos cada vez más sofisticados como la inteligencia artificial y la biotecnología cuyos riesgos son imprevisibles.

“Si se usan de manera imprudente o malintencionada, podrían poner en peligro la integridad física y mental de la especie humana o incluso la supervivencia. Riesgos de tal magnitud exigen de nosotros vigilancia, sentido de la responsabilidad y una conciencia auténtica del bien común”, alertó.

Ante ello urgió a la humanidad a superar “sus codicias, sus egoísmos y sus prejuicios” para alcanzar “un nivel moral a la altura de los desafíos que enfrenta”, algo que lamentó no está ocurriendo al considerar que el mundo “atraviesa una verdadera regresión”.

El autor de ‘Samarcanda’ y ‘León el africano’ recibió el premio en la ceremonia inaugural de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que tendrá lugar en esta ciudad mexicana hasta el 7 de diciembre con Barcelona como invitada de honor.

El narrador nacido en Beirut en 1949 obtuvo el galardón por una trayectoria “que tiene un lugar esencial en la literatura contemporánea”, dijo Carmen Alemany, portavoz del jurado quien destacó que sus obras exploran “con gran lucidez las fracturas y los mestizajes del mundo moderno” y “ a la vez que rechazan la cerrazón nacionalista o religiosa”.

Por su parte, el escritor mexicano Jorge Volpi, celebró la obra del autor afincado en Francia de quien dijo se ha preocupado por analizar las guerras no sólo de su región de origen sino de la “falsa guerra de civilizaciones”.

“Mientras la barbarie se fortalece por doquier, por ejemplo en Gaza o en Ucrania, quebrantando los ideales de igualdad, libertad y solidaridad, el humanismo nómada de Maalouf se vuelve más necesario que nunca”, expresó.

Llegan a Guadalajara las flores de Barcelona

Barcelona llega a la feria más importante del libro en español con la intención de mostrar su cultura y una pujante industria editorial, ya que edita el 80 % de la producción literaria en España.

“Es una ciudad de libros y también de rosas, como lo es Guadalajara. De los libros antiguos que se pueden encontrar cada domingo en el mercado del libro antiguo del barrio de Sant Antoni y de los libros de autores contemporáneos que nos convierten en la principal capital editorial de España y América Latina”, aseguró Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, durante la ceremonia.

Durante nueve días, la FIL será escenario de 3.000 actividades para todo tipo de públicos, albergará 800 escritores y escritoras, provenientes de 34 países y 20 lenguas además de 635 presentaciones de libros en diversos géneros a las que se espera la asistencia de alrededor de 900.000 personas. EFE

gdl/afs/cda

(foto)(video)