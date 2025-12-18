El Libano informa a Francia, EEUU y Arabia Saudí de sus avances para desarmar a Hizbulá

París, 18 dic (EFE).- El comandante del ejército libanés, Rodolphe Haykal, informó este jueves en París a los enviados especiales para el Líbano de Francia, Estados Unidos y Arabia Saudí sobre los esfuerzos de su país para desarmar al grupo chií Hizbulá, anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores francés.

En la reunión, el general Haykal presentó los avances de las fuerzas armadas libanesas sobre el terreno para desarmar a Hizbulá y expuso sus necesidades, señaló el portavoz de Exteriores, Pascal Confavreux, en una rueda de prensa.

«Existe consenso para documentar exhaustivamente estos avances y estamos trabajando en el marco del mecanismo de vigilancia del alto el fuego», indicó Confavreux, quien añadió que las partes trabajan «para dotar al mecanismo de recursos concretos sobre el terreno para demostrar el progreso en el desarme de Hizbulá».

Además, los enviados especiales de Francia, Estados Unidos y Arabia Saudí acordaron crear un grupo de trabajo tripartito para preparar la conferencia internacional en apoyo a las Fuerzas Armadas Libanesas prevista en febrero de 2026, informaron las partes en un comunicado conjunto al término del encuentro.

Según la nota, en la reunión en la capital francesa el general Haykal informó sobre «la implementación del plan Escudo Nacional» libanés a sus interlocutores y estos «expresaron su apoyo a las Fuerzas Armadas Libanesas y su sacrificio».

Esta reunión se celebró mientras la fuerza aérea israelí lanzaba una serie de ataques este jueves contra el sur y el este del Líbano contra supuestos complejos militares y estructuras pertenecientes a Hizbulá.

Israel mató a 380 supuestos miembros de Hizbulá en el Líbano desde que comenzó el alto el fuego en noviembre de 2024, anunciaron a comienzos de esta semana las fuerzas armadas en un comunicado en el que acusaron al grupo chií de violar el acuerdo de tregua en 1.900 ocasiones.

La ONU denunció que al menos 127 civiles habían muerto en los ataques, casi diarios, contra el Líbano, tras un año del alto el fuego entre Israel y Hizbulá. EFE

