El liberal europeísta Ciprian Ciucu es elegido como nuevo alcalde de Bucarest

Bucarest, 7 dic (EFE).- El europeísta Ciprian Ciucu, del gobernante partido liberal PNL, será el próximo alcalde de Bucarest tras ganar este domingo las elecciones municipales, con un 36 % de los votos, según el escrutinio casi completo.

Con más del 98 % de los votos contados, el vicepresidente primero del PNL se impuso así con claridad a la periodista de televisión Anca Alexandrescu, del partido ultraderechista AUR, con un 22,0 % de los votos, y al socialdemócrata Daniel Baluta, con el 20,6 %.

Ciucu impidió así una victoria ultraderechista, que hubiera causado con toda seguridad grandes tensiones en el seno de la coalición gobernante formada por liberales (PNL), socialdemócratas (SPD), centristas (USR) y el partido de la minoría húngara (UDMR). EFE

