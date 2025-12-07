El liberal europeísta Cirpian Ciucu es elegido como nuevo alcalde de Bucarest

2 minutos

Bucarest, 7 dic (EFE).- El europeísta Ciprian Ciucu, del gobernante partido liberal PNL, será el próximo alcalde de Bucarest tras ganar este domingo las elecciones municipales, con un 36,1 % de los votos, según el escrutinio casi completo.

Con más del 99 % de los votos contados, el vicepresidente primero del PNL se impuso así con claridad a la periodista de televisión Anca Alexandrescu, del partido ultraderechista AUR, con un 22,0 % de los votos, y al socialdemócrata Daniel Baluta, con el 20,5 %.

Ciucu impidió así una victoria ultraderechista, que hubiera causado con toda seguridad grandes tensiones en el seno de la coalición gobernante formada por liberales (PNL), socialdemócratas (PSD), centristas (USR) y el partido de la minoría húngara (UDMR).

Las elecciones para alcalde de Bucarest se deciden en una sola vuelta, con lo que el aspirante más votado se convierte automáticamente en el próximo regidor de la capital rumana.

Según los datos oficiales, apenas un 32,7 % de los cerca de 1,8 millones de vecinos de Bucarest con derecho a voto acudió a las urnas hoy.

En el pasado, la alcaldía de Bucarest fue un «trampolín político» para otros cargos más altos a nivel nacional, como fue el caso del exalcalde capitalino y luego presidente Traian Basescu (2004-2014).

Los habitantes de Bucarest debían elegir hoy a un nuevo alcalde para reemplazar a Nicusor Dan, quien desde mayo pasado es presidente de Rumanía.

Ciucu, de 47 años de edad, era desde 2020 edil del distrito capitalino 6, tras ganar las elecciones con un 70 % de los apoyos.

El alcalde elegido de Bucarest estudió Ciencias Políticas, trabajó durante dos años en el departamento de prensa y relaciones públicas de la presidencia rumana y fue profesor visitante en la Universidad de Bucarest.

Entre 2009 y 2015 dirigió el laboratorio de ideas ‘Centro Rumano para Políticas Europeas’ y antes de ser elegido alcalde del distrito 6 de Bucarest en 2020 fue director de la Agencia Nacional para los Funcionarios.

En 2024, Ciucu fue nombrado vicepresidente primero del PNL, cuando el ahora primer ministro, Ilie Bolojan, fue elegido líder del partido liberal. EFE

asp-jk/cpy

(foto)(video)