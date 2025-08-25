El Liberia del paraguayo Cardozo se mantiene como líder invicto del fútbol de Costa Rica

2 minutos

San José, 24 ago (EFE).- Liberia, del entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo, se mantuvo este fin de semana como líder invicto del fútbol de Costa Rica al golear a domicilio por 0-3 al Puntarenas, mientras que Saprissa escaló a la segunda posición con una goleada por 4-0 sobre Sporting.

Liberia se está consolidando como la sorpresa de la temporada, ya que ascendió a 11 puntos tras 5 jornadas disputadas y es el único equipo invicto del Torneo Apertura, seguido de cerca por el Saprissa (10) y el Herediano (8).

Con goles de José Huertas, del delantero paraguayo Fernando Lesme y de Paul González, el equipo de José Saturnino Cardozo obtuvo una victoria importante que su visita al difícil campo del Puntarenas, que es penúltimo de la clasificación con solo 4 unidades.

En la segunda casilla se encuentra Saprissa, con 10 puntos, en cuyo banquillo se estrenó Vladimir Quesada tras la destitución de Paulo César Wanchope a mitad de semana.

Quesada debutó con una goleada de 4-0 sobre Sporting, en un compromiso en el que Saprissa dominó de principio a fin y en el que mostró un cambio de actitud en el campo.

El centrocampista Gerson Torres fue la figura del Saprissa con dos anotaciones, otro gol lo aportó el veterano centro delantero Ariel Rodríguez y cerró la cuenta Marvin Loría.

Herediano cedió terreno al empatar este domingo por 2-2 en su visita al San Carlos, aunque el resultado terminó siendo positivo para el vigente bicampeón, ya que comenzó perdiendo 2-0 el compromiso frente a los sancarleños.

San Carlos ganaba por 2-0 apenas en 22 minutos de partido gracias a las dianas de Nextaly Rodríguez y de José David Sánchez, pero Herediano remontó en el segundo tiempo de la mano de Luis Ronaldo Araya y del artillero cubano Marcel Hernández, quienes rescataron al equipo con sus goles.

Aajuelense y Cartaginés, ambos con 7 puntos, pospusieron su partido debido al corto tiempo que había entre este fin de semana y el partido del próximo martes del Cartaginés contra el Independiente panameño por la Centroamericana.

La quinta jornada se completó con la goleada por 4-0 de Pérez Zeledón sobre Guadalupe.

El Torneo Apertura se compone de una primera fase de 18 jornadas, de la cual los cuatro primeros lugares se clasificarán para las semifinales. EFE

