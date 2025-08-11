El Liberia del paraguayo José Saturnino Cardozo lidera el fútbol de Costa Rica

2 minutos

San José, 10 ago (EFE).- El Liberia, dirigido por el entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo, se convirtió este domingo en el nuevo líder del Torneo Apertura del fútbol de Costa Rica, tras derrotar por 0-2 al San Carlos y al perder sus respectivos partidos Alajuelense y Saprissa.

El conjunto del paraguayo Cardozo acumula 7 puntos en las primeras tres jornadas y es el único equipo invicto del torneo. El sábado venció por 0-2 al San Carlos con anotaciones de Randy Ramírez y del atacante paraguayo Fernando Lesme.

Liberia ascendió a la cima gracias a las derrotas de este domingo del Alajuelense por 0-1 con Herediano, y del Saprissa por 3-0 ante el Cartaginés.

El delantero cubano Marcel Hernández le dio este domingo la primera victoria del torneo al Herediano y con ello bajó de la cima y le arrebató el invicto al Alajuelense.

Un solitario gol de penalti del cubano Hernández al minuto 41 fue suficiente para que el Herediano se impusiera como visitante contra un Alajuelense que había ganado en sus dos primeras presentaciones del certamen y que con la derrota de este domingo cayó de la cima hasta el tercer lugar.

El Herediano sumaba una derrota y un empate en el arranque del torneo, por lo que necesitaba con urgencia dar un golpe de autoridad para evitar que Alajuelense le sacara ocho puntos de ventaja apenas arrancando la temporada.

Con la victoria el Herediano corrigió su mal arranque y se ubica en la quinta casilla con 4 puntos, 2 menos que el Alajuelense, el Saprissa y el Cartaginés, y 3 menos que el líder Liberia.

El Saprissa, del entrenador Paulo César Wanchope, había arrancado la temporada con un par de victorias, pero este domingo sufrió una dura derrota por 3-0 en su visita a Cartaginés, la cual pudo haber sido peor de no ser por las intervenciones del guardameta Esteban Alvarado.

El Cartaginés, dirigido por el técnico argentino Andrés Carevic, se fue al descanso ganando 2-0 con goles de Cristopher Núñez y Johan Venegas, y cerró la cuenta al minuto 90 por medio de Claudio Montero.

La tercera jornada del Torneo Clausura se completó con la victoria por 3-2 de Guadalupe sobre Puntarenas, y con el triunfo por 2-1 de Pérez Zeledón ante el Sporting.

El Torneo de Apertura se compone de una primera fase de 20 jornadas de la cual los cuatro primeros lugares de clasificarán para la siguiente etapa de semifinales. EFE

dmm/car