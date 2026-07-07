El llanto y la emoción impidieron a Scaloni cumplir protocolo FIFA tras el partido

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Redacción Deportes, 7 jul (EFE).- «No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado… ¡Qué grupo de jugadores, hermano! Ya está, me tengo que ir, dejá, dejá…», declaró el entrenador Lionel Scaloni tras el partido que clasificó a los argentinos a los cuartos de final del Mundial con una remontada de 3 goles en 14 minutos.

Por el protocolo de la FIFA, las selecciones deben ofrecer una breve entrevista en televisión al pie de la cancha tras cada partido y en esta ocasión Scaloni ni siquiera pudo mirar a la cámara.

Enseguida, dejó el sector previsto para las entrevistas y se fue al encuentro con sus jugadores, que aún desahogaban la tensión de haber ganado un partido que perdían con Egipto por 0-2 hasta el minuto 79 con los goles de Yaser Ibrahim en el 15 y Mostafa Ziko en el 67.

La recuperación comenzó con un gol de Cristian ‘Cuti’ Romero en el minuto 79, Lionel Messi, que había perdido un penalti, igualó en el 83 y el giro del partido llegó en el 93 a través de Enzo Fernández. EFE

hbr/gbf

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