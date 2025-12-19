El Louvre abre integramente sus instalaciones tras el anuncio de fin de huelga

1 minuto

París, 19 dic (EFE).- El Museo del Louvre de París, el más visitado del mundo con casi nueve millones de personas al año, abre este viernes integramente sus instalaciones tras el anuncio de fin de huelga confirmado por sindicatos y dirección.

Con este acuerdo, el famoso museo termina una semana de movilizaciones que llevó a la institución a cerrar completamente sus puertas el lunes y a hacerlo parcialmente el miércoles y el jueves (el martes no abrió por ser el día de descanso semanal).

Se estima que el cierre de una jornada en el Louvre implica unas pérdidas de ingresos de unos 400.000 euros. El museo tiene una capacidad máxima de 30.000 entradas al día. EFE

