El Louvre anuncia que corona de la emperatriz Eugenia podrá ser completamente restaurada

París, 4 feb (EFE).- El Museo del Louvre anunció este miércoles que la corona de la emperatriz Eugenia, que sufrió daños por aplastamiento y una deformación significativa durante el «brutal» robo de joyas del 19 de octubre de 2025, conservó su integridad casi total, lo que permitirá su restauración completa.

Es la principal conclusión del informe inicial elaborado por el director y la subdirectora del departamento de Artes Decorativas del Louvre, Olivier Gabet y Anne Dion, señaló el museo en un comunicado, en el que detalla los daños sufridos por la «icónica pieza» que los ladrones dejaron tras de sí en su huida con otras ocho joyas, cuyo paradero aún se desconoce. EFE

