El Louvre cierra una galería y oficinas por precaución ante la fragilidad de las vigas

2 minutos

París, 17 nov (EFE).- El Museo del Louvre anunció este lunes el cierre de un espacio de oficinas y, por precaución, de una galería de antigüedades griegas que se encuentra debajo, tras haber detectado problemas de fragilidad en algunas de las vigas de esa zona del edificio.

El problema se descubrió a raíz de un informe técnico entregado el pasado viernes que revela que «debido a cambios recientes e imprevisibles, este informe alerta al EPML (establecimiento público del Museo del Louvre) sobre la especial fragilidad de algunas vigas que sostienen los suelos de la segunda planta del ala sur», informó la institución en un comunicado.

En concreto se trata de uno de los espacios del denominado cuadrilátero Sully, que se encuentra en la zona este del enorme complejo, rodeando el denominado Patio Cuadrado (Cour Carrée).

En consecuencia, el Louvre ha reubicado a los trabajadores que ocupaban las oficinas afectadas y cerrado al público la denominada galería Campana, que se encuentra en la primera planta del ala afectada, mientras se estudia el origen de estos problemas.

«El EPML lanzó inmediatamente una campaña complementaria de investigaciones con el fin de determinar las causas de estos cambios recientes y llevar a cabo lo antes posible los trabajos necesarios», detalló la pinacoteca más visitada del mundo.

El museo se encuentra en el ojo del huracán por sus problemas estructurales y sus deficiencias de seguridad desde el pasado 19 de octubre, cuando sufrió el robo de varias joyas de la Corona francesa, todas ellas de un valor patrimonial incalculable, que no han podido ser recuperadas aún. EFE

