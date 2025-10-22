El Louvre reabre sus puertas tres días después del robo de joyas

El museo del Louvre de París reabrió sus puertas este miércoles, tres días después del espectacular robo de ocho joyas de la Corona por un valor estimado de más de 100 millones de dólares, constató una periodista de AFP.

A las 09H00 locales, hora habitual de apertura del museo, los primeros visitantes empezaron a entrar en la pinacoteca.

La galería de Apolo, de donde fueron sustraídas las joyas, permanece cerrada, indicó el museo a AFP.

La policía sigue buscando al grupo de cuatro malhechores que perpetró el atraco el domingo por la mañana en esta galería, situada en un lateral del museo, el más visitado del mundo.

Los ladrones estacionaron un montacargas bajo uno de los balcones, dos de ellos subieron a él y con una sierra radial entraron en la sala a través de una ventana.

Con los rostros cubiertos, robaron nueve joyas, entre ellas una diadema de perlas de la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia. En su huida, una de las piezas, una corona, fue abandonada.

Este espectacular atraco, de apenas ocho minutos, dio la vuelta al mundo y reavivó las críticas sobre la falta de seguridad en las pinacotecas de Francia.

