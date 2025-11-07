El Louvre refuerza su seguridad con un coordinador y acelera la videovigilancia del museo

París, 7 nov (EFE).- El consejo de administración del Louvre adoptó este viernes una batería de medidas urgentes que incluyen la creación «inmediata» de un coordinador y un comité directivo de seguridad, así como acelerar la instalación de videovigilancia en las inmediaciones y en el perímetro del museo.

La medidas, adoptadas en una reunión extraordinaria, incluyen también acelerar la instalación de dispositivos anticolisión en los accesos al Louvre y de los jardines de las Tullerías, o aumentar las patrullas policiales alrededor del museo más visitado del mundo.

Estas medidas llegan tras un informe demoledor publicado la víspera por el Tribunal de Cuentas de Francia, en el que reprocha al Louvre haber descuidado la seguridad y preferido invertir en comprar obras de arte con sus importantes recursos. EFE

