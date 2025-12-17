El Louvre vuelve a cerrar sus puertas por la extensión de la huelga de sus trabajadores

París, 17 dic (EFE).- El Museo del Louvre de París, el más visitado del mundo con casi 9 millones de visitantes al año, se mantuvo este miércoles cerrado al público tras la extensión de la huelga de sus trabajadores, que se había iniciado el lunes, anunciaron los sindicatos.

El museo estuvo cerrado también este martes, pero no concretamente por el paro, sino por tratarse de la jornada semanal de descanso de la institución.

Los sindicatos han pedido a la ministra de la Cultura, Rachida Dati, que renuncie a los recortes presupuestarios y exigen que ese dinero se dedique al mantenimiento del museo y no a la prevista renovación del inmenso edificio, que a su juicio no mejorará las condiciones generales del establecimiento.

Según los representantes de los trabajadores, Dati, que recibió hace unos días a los sindicatos, no ha hecho las concesiones suficientes.

Los sindicatos tienen en su punto de mira a la actual directora, Laurence des Cars, a quien acusan de priorizar los grandes fastos en lugar de afrontar la necesaria rehabilitación del museo.

Precisamente, Des Cars se enfrenta a una nueva comisión parlamentaria este mismo miércoles por la tarde, en la Comisión de Asuntos Culturales de la Asamblea Nacional francesa. EFE

