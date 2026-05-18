El Louvre ya tiene un consorcio de arquitectos para su mayor transformación en décadas

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París, 18 may (EFE).- El ambicioso proyecto de renovación del Museo del Louvre, denominado ‘Louvre nuevo renacimiento’ y anunciado por el presidente francés Emmanuel Macron en enero de 2025, avanza con la adjudicación del concurso internacional de arquitectura que definirá una de las transformaciones más importantes del museo en décadas, anunció este lunes el Ministerio de Cultura.

Entre los cinco en liza, el proyecto ganador ha sido el presentado por el consorcio formado por STUDIOS Architecture Paris y Selldorf Architects, en colaboración con la firma de paisajismo BASE Landscape Architecture, precisó el Ministerio de Cultura en un comunicado.

La propuesta, que complementará la entrada principal por la Pirámide del Louvre, ha sido seleccionada «por la calidad de su planteamiento arquitectónico y su integración patrimonial, urbana y paisajística», así como por su enfoque en la mejora de la acogida del público, la claridad de los recorridos, la sobriedad del diseño, la vegetación y la seguridad, según el comunicado.

El proyecto forma parte del programa ‘Grande colonnade’ (Gran columnata), uno de los ejes del plan de transformación del Louvre, que prevé la creación de un nuevo acceso en el ala este del palacio, bajo la monumental columnata del siglo XVII diseñada por Claude Perrault, así como la reorganización de los flujos de visitantes.

Entre las principales intervenciones figura la construcción de un nuevo espacio de exposiciones temporales bajo la ‘Cour Carrée’ (Patio Cuadrado) y la creación de una sala específica para el cuadro de La Gioconda, con el objetivo de mejorar su contemplación en condiciones más adecuadas.

Según las primeras imágenes difundidas, el diseño contempla la reordenación de los fosos creados en la década de 1960 y su transformación en espacios verdes que funcionarán como «islas de frescor». El acceso a estas zonas se realizará mediante dos rampas simétricas de suave pendiente integradas en la estructura del muro.

El proyecto también prevé la creación de nuevos espacios de restauración, librerías y servicios situados bajo estas rampas y en el interior de los fosos, además de nuevas entradas subterráneas conectadas tanto con la ribera del Sena como con la rue de Rivoli.

Estas nuevas circulaciones permitirán acceder a áreas de acogida reorganizadas que enlazarán con el recorrido de La Gioconda y el resto del museo, en el marco del objetivo de «reconectar el Louvre con la ciudad».

El Ministerio de Cultura destacó igualmente la prolongación del eje histórico este-oeste que conecta el Louvre con las Tullerías, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y la Défense, reforzando la integración urbana del conjunto.

STUDIOS Architecture Paris, la firma líder del consorcio ganador y presidida por James Cowey, es la filial francesa de un colectivo internacional fundado en 1985, con presencia en varias ciudades norteamericanas, y cuenta entre sus proyectos culturales la Fundación Louis Vuitton y la Fundación LUMA en Arlés, diseñada por Frank Gehry.

Por su parte, Selldorf Architects, fundada en Nueva York en 1988 por Annabelle Selldorf, ha intervenido en la renovación de instituciones como The Frick Collection en Nueva York y la National Gallery de Londres, y será responsable también de la museografía de los nuevos espacios.

Aún no hay una fecha de inicio de las obras, aunque Macron había señalado una posible inauguración en 2031.

Valorada en 660 millones de euros, la remodelación del ala Este del museo constituye una de las partes del proyecto ‘Louvre nuevo renacimiento’, cuyo coste total fue evaluado por el Tribunal de Cuentas en 1.150 millones de euros.

Los sindicatos del museo más visitado del mundo, con más de ocho millones de personas al año, arremetieron contra una obra que consideran faraónica y que, a su juicio, no soluciona las carencias del enorme edificio, que quedaron especialmente en evidencia por el robo de ocho joyas de la Corona de Francia en octubre de 2025. EFE

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