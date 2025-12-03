The Swiss voice in the world since 1935
El médico culpable de dar ketamina a Matthew Perry es sentenciado a 30 meses de prisión

Los Ángeles (EE.UU.), 3 dic (EFE).- Un médico que se declaró culpable de facilitar ketamina a Matthew Perry, quien falleció por una sobredosis en 2023, fue sentenciado este miércoles a 30 meses de prisión, informaron medios estadounidenses.

Salvador Plasencia, conocido como Dr. P., es el primero en recibir sentencia entre los cinco acusados por el deceso del actor de ‘Friends’, según informó ABC News. EFE

