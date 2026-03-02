El Macará sorprende a Liga de Quito con goles de Federico Paz y Franco Posse

Guayaquil (Ecuador), 1 mar (EFE).- El Macará dio la sorpresa de la segunda fecha de la liga profesional ecuatoriana al imponerse de visitante por 2-0 a Liga Deportiva Universitaria de Quito, con goles del argentino Federico Paz y del uruguayo Franco Posse, en una jornada repleta de empates.

Liga de Quito salió como favorito por la cantidad y calidad de sus figuras, pero el buen planteamiento del técnico de Macará, el uruguayo Guillermo Sanguinetti, le permitió ganar el encuentro.

Entre el defensa Luis Segovia y el portero Gonzalo Valle se equivocaron y permitieron al argentino Paz anotar el primero de Macará y el segundo fue del uruguayo Posse, tras un letal contraataque.

Fue el segundo partido en el que el brasileño Deyverson ingresó para jugar los último 30 minutos con la camiseta de Liga, pero sin lograr mejorar el rendimiento individual y de su equipo, que jugó con un hombre menos desde los 32 minutos, por la expulsión de Josué Caicedo.

Entretanto, el Deportivo Cuenca saboreó la primera victoria en el torneo, al imponerse por 2-1 a Barcelona, a pesar de jugar con uno menos, desde el minuto 9, por la expulsión del argentino Mateo Maccari.

El argentino David González anotó un hermoso tanto, controló el balón con el pecho y de media vuelta disparó para adelantar al Cuenca. Jandry Gómez empató para Barcelona y el argentino Nicolás Leguizamón aprovechó una mala salida del portero José Cevallos para convertir el gol del triunfo cuencano.

El Barcelona, que presentó una alineación mezcla de titulares y suplentes pensando también en el partido del próximo martes ante el Botafogo, de Brasil por Copa Libertadores, sufrió la expulsión de Jordan Medina, al minuto 89.

Por su parte, el Mushuc Runa y Universidad Católica empataron 0-0, en el que el cuadro católico se quedó con un jugador menos por la expulsión del centrocampista argentino Mauro Díaz, al minuto 82.

La segunda fecha de la Liga Pro arrancó el pasado viernes con empate 1-1 entre Técnico Universitario y Orense; continuó ayer, sábado, con las igualadas 1-1 entre Leones y Libertad; Guayaquil City y Aucas 1-1 y el Emelec con Delfín también empataron 1-1.

La segunda fecha concluirá este lunes con el enfrentamiento entre el Manta y el último campeón ecuatoriano, el Independiente del Valle. EFE

