El Macará vence al Cuenca y es el primer opcionado para jugar la Sudamericana de 2026

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 7 nov (EFE).- El Macará venció este viernes por 0-2 al Deportivo Cuenca en el inicio de la quinta fecha del hexagonal final de la liga ecuatoriana de fútbol y quedó con la primera opción para conseguir el billete en juego para la próxima Copa Sudamericana.

El argentino Federico Paz, a los 27 minutos, y Ángel Ledesma, a los 56, consolidaron el triunfo y el liderato para el Macará, que acumuló 50 puntos, contra los 49 con que se quedó el cuadro cuencano.

Mientras Macará, al mando del técnico uruguayo Guillermo Sanguinetti, levantó su nivel hasta alcanzar el liderato, las tres derrotas consecutivas descompusieron el accionar del Cuenca, dirigido por el argentino Norberto Araujo.

El Cuenca pudo ponerse en ventaja en el marcador a través de un penalti sobre Luis Estupiñán, decretado por el árbitro Robert Cabrera, pero luego de revisar la acción en el VAR, comprobó que no existió la falta.

El atacante argentino Paz adelantó al Macará tras realizar una gran maniobra burlando rivales y enfilando un colocado remate que se filtró por el ángulo superior izquierdo de su compatriota, el portero Brian Bustos.

Una falta en el área del Deportivo Cuenca fue decretada como penalti por el árbitro Cabrera. El juez la corroboró en el VAR y el atacante Ledesma la transformó en el segundo gol para el Macará.

Por la quinta fecha del hexagonal en el que está en juego el título de la Liga Pro, este sábado se enfrentarán Independiente del Valle-Universidad Católica y Liga Deportiva Universitaria de Quito-Libertad, y por el cuadrangular de la permanencia en la primera división chocarán Manta y Vinotinto. EFE

