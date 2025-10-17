El Maccabi Tel Aviv cuestiona la decisión de no admitir afición visitante

Londres, 17 oct (EFE).- Jack Angelides, presidente ejecutivo del Maccabi Tel Aviv, cuestiona la decisión de las autoridades locales de no permitir por motivos de seguridad a a la afición de su equipo acudir al partido contra el Aston Villa en la Europa League el próximo 6 de diciembre.

El Aston Villa confirmó este jueves que el partido contra el Maccabi Tel Aviv se jugará sin afición visitante porque, tras consultarlo con el Safety Advisory Group (SAG), que es el responsable de la seguridad en Villa Park, concluyó que esta es la mejor decisión posible «basada en un número de factores físicos y de seguridad».

Además, la Policía de West Midlands considera que es un partido potencialmente peligroso y son conscientes de que cabe la posibilidad de que tengan que lidiar con protestas antes y después del encuentro.

Ante esta noticia, el presidente ejecutivo del conjunto israelí, Jack Angelides, habló en la cadena británica BBC para dar su opinión al respecto.

«Si te soy sincero, hay cierta consternación sobre lo que potencialmente esto indica. Entendemos las razones que nos han llevado a esto, que son que existe la sensación de que las autoridades no serán capaces de proteger de forma adecuada a nuestros aficionados que acudan al encuentro», dijo Angelides.

«Pero creo que esto es un momento muy importante por lo que significa. No quiero usar este término a la ligera, pero cuando la gente pregunta: «¿Cómo es el antisemitismo?», pues este muchas veces se manifiesta como parte de un proceso. En otras palabras, eventos pequeños llevan a algo muy siniestro. Por esto me resulta muy difícil de entender por qué ha ocurrido esto y por qué nuestros aficionados no pueden estar seguros en este partido».

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, se ha posicionado en contra de esta decisión y un portavoz de su Gobierno confirmó este viernes que están trabajando para revocarla.

«Es una decisión operacional por parte de la policía, pero como todo el mundo puede ver, el primer ministro están muy enfadado con esta noticia», aseguró este portavoz.

«Esta es una decisión equivocada. No toleraremos el antisemitismo en nuestras calles», dijo Starmer en sus redes sociales.

«El papel de la Policía es garantizar que todos los aficionados al fútbol puedan disfrutar del partido sin temor a la violencia ni a la intimidación», añadió. EFE

