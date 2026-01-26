El magnate checo Kretinsky lanza una oferta para hacerse con la mayoría de Fnac Darty

2 minutos

París, 26 ene (EFE).- El magnate checo Daniel Kretinsky ha anunciado este lunes que, a través de su instrumento financiero EP Group, ha lanzado una oferta para hacerse con la mayoría del capital del grupo francés Fnac Darty de artículos electrónicos, libros y música, en el que ya es el primer accionista.

En un comunicado, EP Group indica que el consejo de administración de Fnac Darty ha dado el visto bueno unánime a la oferta, que prevé esencialmente el pago de 36 euros por cada acción y supondría valorar en 1.100 millones de euros todos los títulos en circulación.

El objetivo declarado de EP Group, que ha ido subiendo en el capital progresivamente y tiene actualmente un 28,5 % del capital, es «convertirse en el accionista mayoritario de Fnac Darty y apoyar a la empresa, su gestión y su visión» fijada en el plan estratégico.

El acuerdo de la oferta firmado entre las dos partes, que establece un precio de 81,09 euros que se pagaría en efectivo por las obligaciones convertibles en acciones Oceane, supone una prima del 19 % si se compara con la cotización de las acciones de Fnac Darty al cierre de la bolsa el pasado día 23.

Debería presentarse antes de que finalice el primer trimestre y la única condición para su éxito es llegar a conseguir más del 50 % del capital o de los derechos de voto.

Fnac Darty se presenta como el líder europeo en la venta minorista multicanal de electrónica, electrodomésticos, productos culturales y de ocio, con una facturación superior a los 10.000 millones de euros en 2024.

Con presencia en 14 países, cuenta con una red de más de 1.500 tiendas y cerca de 30.000 empleados. EFE

ac/cat/lab