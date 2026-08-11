El magnate indio Adani se libra de la causa penal en EE.UU. por soborno

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Nueva Delhi, 11 ago (EFE).- El magnate indio Gautam Adani se libró de la causa penal abierta en Estados Unidos por un presunto esquema de sobornos y fraude ligado a contratos de energía solar, una decisión que alivia a uno de los conglomerados más influyentes de la India, aunque llegó acompañada de críticas de un juez federal al modo en que el Departamento de Justicia estadounidense abandonó el caso.

El archivo reduce las amenazas legales que pesaban sobre Adani Group, un gigante con intereses en puertos, aeropuertos, energía, minería e infraestructuras, y seguido de cerca en la India por su peso económico y por la cercanía atribuida a su fundador con el primer ministro, Narendra Modi.

«Acojo la decisión del tribunal estadounidense con humildad y profundo respeto por el proceso judicial. A lo largo de este período desafiante, nuestra fe en la verdad, la equidad y el Estado de derecho se mantuvo inquebrantable», afirmó este martes el empresario en X.

Tras la decisión, las acciones de varias empresas de Adani Group avanzaron al inicio de la jornada en la Bolsa india, con repuntes de hasta el 3 %, antes de moderar parte de sus ganancias.

La Fiscalía estadounidense acusó en 2024 al magnate de participar en un esquema para pagar sobornos con el fin de obtener contratos de energía solar y ocultar esas prácticas a inversores estadounidenses.

Aunque el tribunal federal del Distrito Este de Nueva York aceptó el lunes la petición del Gobierno estadounidense para retirar los cargos contra Adani, cuestionó la forma en que el Departamento de Justicia decidió abandonar el caso.

Aclaró además que el archivo no debía interpretarse como una opinión sobre el fondo de las acusaciones.

El Departamento de Justicia defendió la retirada de los cargos al considerar que se trataba de un caso principalmente extranjero, difícil de probar y ajeno a sus prioridades actuales.

La imputación de noviembre de 2024 llegó poco después del desplome provocado por las acusaciones del fondo Hindenburg Research, provocando que las diez empresas cotizadas del grupo perdieran unos 33.000 millones de dólares de valor bursátil. EFE

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