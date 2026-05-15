El magnate John Textor y su proyecto caído en desgracia con el Botafogo

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El magnate estadounidense John Textor llevó a la cima al Botafogo de Brasil en 2024, pero ahora su salida por la puerta de atrás parece inminente, en medio de deudas, pleitos y el interés de nuevos inversores.

Textor compró el Botafogo en 2022 con una inyección de fondos que catapultó al club de Rio de Janeiro a ganar un doblete histórico dos años después: la Copa Libertadores y el Brasileirão.

Sin embargo, el Fogão entró en barrena y actualmente enfrenta una deuda estimada en 2.700 millones de reales (550 millones de dólares), según informes oficiales.

Ya el empresario norteamericano, de 60 años, perdió el control operativo del club por decisión de un tribunal de arbitraje, por cuestionamientos a su gestión.

El flujo de caja «es crítico», comenta a la AFP la periodista deportiva Fernanda Gondim.

«La propia SAF (Sociedad Anónima de Fútbol, órgano de gestión del club) admitió dificultades para cubrir gastos básicos» y «para pagar la nómina (de marzo), recurrió a un préstamo», subrayó Gondim, que sigue de cerca el caso.

Las disputas de Textor con sus antiguos socios y varias decisiones judiciales en Brasil dejaron al club en situación incierta.

Tras nombrar un nuevo director, la SAF del Botafogo apuntó el jueves por primera vez contra el dirigente en un comunicado oficial.

«La conducción adoptada» por Textor y la trasnacional a través de la cual adquirió al club «reveló absoluto incompromiso con la estabilidad financiera e institucional» y trajo «un escenario de extrema fragilidad», indicó el texto.

A continuación, puntos clave para entender la crisis del equipo que el legendario Garrincha hizo célebre en las décadas de 1950 y 1960.

– Las maniobras de Textor –

Textor fue apartado de la dirección de Botafogo el mes pasado, en el marco de un contencioso con la trasnacional Eagle Football Holdings Bidco.

Este holding, con el que Textor controló en su momento el club brasileño, el Olympique de Lyon francés y el Molenbeek belga, está bajo administración judicial por deudas en Inglaterra.

El Crystal Palace inglés también perteneció al grupo, pero fue vendido tras el estallido de la crisis.

El imperio que Textor prometía se desplomó.

En su intento por aferrarse al Botafogo, el magnate aseguró haber alcanzado un acuerdo con el fondo de inversión Ares, principal acreedor de Eagle Bidco.

«Puedo reportar un acuerdo con Ares para poner fin a la disputa, traer capital», dijo Textor en Instagram, pero no dio detalles.

Para Gondim, la posibilidad de que Textor recupere el control «es muy remota», pues «el ala social del club quiere la menor participación posible de él».

– Los nuevos pretendientes –

El Botafogo tiene una oferta de la firma de inversión estadounidense GDA Luma que la convertiría en accionista principal, confirmó a la AFP una fuente con conocimiento de las negociaciones, con su nombre bajo reserva.

«Hay dos escenarios: la opción de GDA o la opción de ir al mercado a buscar otro inversor, menos viable», dijo.

GDA Luma se especializa en activos de riesgo e invirtió en el famoso Cirque du Soleil cuando se declaró en quiebra.

– La justicia –

El Botafogo tiene casos en la justicia brasileña contra Eagle Bidco y el Lyon, en reclamo de deudas.

Las acciones del club carioca, que alega que financió pérdidas del Lyon, fueron congeladas por una corte brasileña el año pasado por «riesgos» de impagos.

Paralelamente, el Botafogo pidió entrar en recuperación judicial.

Ese proceso «es menos traumático de lo que parece», dijo la misma fuente que pidió anonimato.

«Permite reestructurar radicalmente la deuda» y «prioriza» la supervivencia de la empresa, explica.

– ¿Quién manda y qué pasa en el campo? –

El Botafogo nombró como nuevo director general al economista Eduardo Iglesias, de 31 años, que trabajó con Textor en el equipo y en Eagle Bidco, pero rompió con el estadounidense en los últimos meses.

El Fogão, mientras, está en mitad de la tabla de la liga, con el portugués Franclim Carvalho como entrenador.

«Hemos conseguido aislarnos de todo el ruido», dijo el técnico.

La crisis, igual, golpea: el plantel pierde talento. Entre las figuras que se han ido están Thiago Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus, el venezolano Jefferson Savarino y Marlon Freitas.

De aquella camada supercampeona de 2024, el central argentino naturalizado uruguayo Alexander Barboza se perfila como la próxima baja, mientras buscar refuerzos se complica con constantes prohibiciones de fichajes de la FIFA por impagos.

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