El magnate mediático hongkonés Jimmy Lai, absuelto de cargos de fraude en caso Apple Daily

Hong Kong, 26 feb (EFE).- El Tribunal de Apelación de Hong Kong absolvió este jueves al magnate de la prensa Jimmy Lai y a otro directivo del diario Apple Daily de los cargos de fraude por el uso no autorizado de parte de la sede del periódico, en un caso ajeno a la condena de 20 años que Lai cumple bajo la Ley de Seguridad Nacional.

Los jueces anularon las condenas dictadas en diciembre de 2022 contra Lai, fundador del ya clausurado periódico prodemocrático, y Wong Wai-keung, y dejaron sin efecto las penas de cinco años y nueve meses y de 21 meses de prisión que se les habían impuesto, respectivamente, por permitir que una consultora vinculada a Lai usara parte de la sede para fines distintos a la impresión de periódicos.

La corte sostuvo que, en un arrendamiento comercial, no existe en general la obligación de revelar el propio incumplimiento contractual ni el contrato incluía cláusulas que impusieran ese deber. EFE

