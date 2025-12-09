The Swiss voice in the world since 1935
El magnate populista Andej Babis es nombrado primer ministro checo

Praga, 9 dic (EFE).- El magnate populista Andrej Babis, de 71 años y líder del partido liberal ANO, fue nombrado este martes primer ministro de la República Checa, tras ganar las legislativas de octubre, aliarse con dos formaciones eurocríticas y prometer desvincularse de su empresa para no incurrir en conflictos de interés.

“Prometo a todos los ciudadanos que lucharé por sus intereses, no sólo en casa sino en todo el mundo”, dijo Babis tras recibir el nombramiento del jefe del Estado, el exgeneral Petr Pavel, en un acto celebrado en el Castillo de Praga, sede de presidencia checa, y televisado en directo. EFE

