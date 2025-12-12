El magnate prodemocracia hongkonés Jimmy Lai recibirá el veredicto de su juicio el lunes

El magnate de los medios y activista prodemocracia hongkonés Jimmy Lai recibirá el 15 de diciembre el veredicto de su juicio por cargos relacionados con la ley de seguridad nacional, de acuerdo con el sitio web del tribunal.

Lai, que esta semana cumplió 78 años, es el fundador del ahora cerrado diario prodemocrático Apple Daily y uno de los disidentes más conocidos que han sido perseguidos bajo esa legislación, impuesta por China tras las masivas protestas ocurridas en la ciudad semiautónoma en 2019.

El caso del magnate está programado para una audiencia de 60 minutos «para el veredicto» ante un panel de tres jueces a las 10H00 locales (02H00 GMT) del próximo lunes, según la agenda del tribunal consultada este viernes por la AFP.

Encarcelado desde diciembre de 2020, el magnate está acusado de colusión con fuerzas extranjeras, un cargo que puede acarrearle una pena de cadena perpetua, y de publicar contenido sedicioso.

El caso se centra en 161 artículos de su periódico, cerrado en 2021 tras operaciones policiales y las detenciones de sus dirigentes, que había respaldado las protestas, a menudo violentas, y criticado firmemente a Pekín.

También se basa en declaraciones de Lai y publicaciones en sus redes sociales.

Las autoridades de Hong Kong han rechazado repetidamente las críticas relacionadas con Lai, al afirmar que su caso se «trató estrictamente sobre la base de las pruebas y de conformidad con la ley».

Durante su juicio, que comenzó en diciembre de 2023, Lai negó haber solicitado sanciones contra China y Hong Kong en su conjunto y afirmó que nunca defendió el separatismo ni la resistencia violenta.

Lai es ciudadano británico y su hijo Sebastien expresó la semana pasada preocupación por su salud.

Las autoridades hongkonesas afirmaron entonces que las autoridades penitenciarias «gestionan las medidas cautelares de Lai Chee-ying de la misma manera que las de otras personas detenidas», utilizando el nombre chino de Lai.

«Los representantes legales de Lai Chee-ying también han dejado claro que Lai Chee-ying ha recibido en todo momento un trato y una atención adecuados en prisión», añadió el portavoz del gobierno.

