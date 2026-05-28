El magnate tecnológico Peter Thiel echa ‘raíces’ en Argentina por preocupación con EE. UU.

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Nueva York, 28 may (EFE).- El magnate tecnológico germano-estadounidense Peter Thiel está echando «nuevas raíces» en Argentina, donde ha comprado propiedades y trasladado a su familia, por su preocupación con el rumbo político de Estados Unidos, según ha informado este jueves The New York Times.

Thiel, de 58 años, cofundador de PayPal y Palantir y conocido donante republicano, recientemente se ha reunido con el presidente argentino, Javier Milei, ha comprado una mansión en Buenos Aires y ha organizado un evento social allí, como han dicho al diario funcionarios y personas cercanas al empresario.

«Sus nuevas raíces en Argentina están parcialmente motivadas por su preocupación con el rumbo de EE. UU., dijeron fuentes conocedoras de sus ideas, particularmente de California, donde una iniciativa en las elecciones de noviembre puede llevar a un importante impuesto a los multimillonarios», indica.

Thiel ha reubicado temporalmente a su familia en Argentina, ha matriculado a sus hijos en una escuela local y también ha comprado un terreno en Uruguay, agrega.

Respecto a sus contactos con el Gobierno argentino, además de Milei, también se ha reunido con el ministro de Desregulación y Transfomación del Estado, Federico Sturzenegger, y el de Economía, Luis Caputo, además de economistas reconocidos del país.

Como anécdota, el diario señala que en una reciente velada con economistas la conversación ha derivado en la llegada del Anticristo, tema sobre el que ha viajado por el mundo dando conferencias, incluyendo en Roma el pasado marzo.

El titán de Silicon Valley, cuya fortuna se estima en al menos 22.000 millones de dólares (unos 18.880 millones de euros), fue un financiador del presidente Donald Trump en las elecciones de 2016 e impulsor del ascenso meteórico de su mano derecha, el actual vicepresidente JD Vance. EFE

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