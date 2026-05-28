El magnate tecnológico Peter Thiel echa ‘raíces’ en Argentina por preocupación con EE.UU.

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Nueva York, 28 may (EFE).- El magnate tecnológico germano-estadounidense Peter Thiel está echando «nuevas raíces» en Argentina, donde ha comprado propiedades y trasladado a su familia, por su preocupación con el rumbo político de Estados Unidos, según reportó este jueves The New York Times.

Thiel, de 58 años, cofundador de PayPal y Palantir y conocido donante republicano, recientemente se reunió con el presidente argentino, Javier Milei, compró una mansión en Buenos Aires y organizó un evento social allí, dijeron al diario funcionarios y personas cercanas al empresario.

«Sus nuevas raíces en Argentina están parcialmente motivadas por su preocupación con el rumbo de EE.UU., dijeron fuentes conocedoras de sus ideas, particularmente de California, donde una iniciativa en las elecciones de noviembre puede llevar a un importante impuesto a los multimillonarios», indica la nota.

Thiel ha reubicado temporalmente a su familia en Argentina, ha matriculado a sus hijos en una escuela local y también ha comprado un terreno en Uruguay, agrega el diario.

Respecto a sus contactos con el Gobierno argentino, además de Milei, también se ha reunido con el ministro de Desregulación y Transfomación del Estado, Federico Sturzenegger, y el de Economía, Luis Caputo, además de economistas reconocidos del país.

Como anécdota, el rotativo señala que en una reciente velada con economistas la conversación acabó derivando en la llegada del Anticristo, tema sobre el que ha viajado por el mundo dando conferencias, incluyendo a Roma el pasado marzo.

El titán de Silicon Valley, cuya fortuna se estima en al menos 22.000 millones de dólares, fue un financiador del presidente Donald Trump en las elecciones de 2016 e impulsor del ascenso meteórico de su mano derecha, JD Vance, actual vicepresidente de EE.UU. EFE

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