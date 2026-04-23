El magnate tecnológico Peter Thiel se reúne con Milei en Argentina

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(Añade declaraciones de Milei)

Buenos Aires, 23 abr (EFE).- El presidente de Argentina, el ultraliberal Javier Milei, recibió este jueves en la sede del Ejecutivo al inversor tecnológico Peter Thiel, fundador de compañías como PayPal y Palantir.

El empresario nacido en Alemania y que también tiene nacionalidad estadounidense fue recibido por Milei en una reunión a la que también asistió el canciller argentino, Pablo Quirno.

Según informaron fuentes oficiales, al encuentro asistieron además el estadounidense Matt Danzeisen, gestor de cartera de Thiel Capital, y el argentino Matías Van Thienen, socio de Founders Fund, una firma de capital de riesgo de Silicon Valley que tiene a Thiel entre sus cofundadores y que ha financiado empresas como SpaceX y Airbnb.

El Gobierno argentino no brindó información sobre el contenido de la reunión.

Posteriormente, en una entrevista con el canal digital Neura, Milei afirmó que Thiel lo elogió, reconociendo los «logros» de su Gobierno.

«Fue una reunión maravillosa. Peter Thiel es un anarcocapitalist¡a. Entonces él está muy interesado en cómo es ser presidente siendo anarcocapitalista. Yo, filosóficamente, soy anarcocapitalista», dijo el jefe de Estado, quien reveló que el empresario está interesado en los agronegocios, un sector de mucho peso en Argentina.

Milei ya había recibido la visita de Thiel en mayo de 2024.

El empresario alemán, dueño de una de las mayores fortunas del mundo, es presidente de Thiel Capital, una firma estadounidense enfocada en inversiones de capital de riesgo.

Entre otros hitos en su carrera como emprendedor e inversor, Thiel fundó y fue director ejecutivo de la empresa de pagos digitales y envío de dinero PayPal; fue uno de los primeros inversores en Facebook, LinkedIn y Yelp, entre otras empresas entonces emergentes; y cofundó Palantir Technologies, una plataforma de software para análisis de macrodatos donde actualmente preside el consejo de administración.

Thiel, uno de los hombres más poderosos de Silicon Valley, cuenta con una gran influencia en la esfera de la ultraderecha estadounidense, como financiador del actual presidente Donald Trump en las elecciones de 2016 e impulsor del ascenso meteórico de su mano derecha, el actual vicepresidente James David Vance.

Licenciado en Filosofía en la Universidad de Stanford, considera que la democracia y la libertad son incompatibles. EFE

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